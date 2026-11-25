Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Ahmad Vahidi. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN

Phát biểu bên lề một buổi sự kiện ở Tehran, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Ahmad Vahidi tuyên bố phạm vi hoạt động của tên lửa Iran không bị giới hạn về mặt địa lý, đồng thời cảnh báo một cuộc xung đột tiềm tàng trong tương lai không nhất thiết chỉ giới hạn ở khu vực Tây Á. Ông cho biết năng lực tên lửa của Iran sẽ được mở rộng tùy theo yêu cầu và khả năng của nước này.

Cùng ngày, Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran Ali Abdollahi cảnh báo các căn cứ của Mỹ, dù được đặt ở đâu, cũng có thể nằm trong tầm tấn công của lực lượng Iran nếu cần thiết.

Trong diễn biến khác, IRGC tuyên bố 4 tàu chở dầu đã phát nổ và bốc cháy sau khi va phải thủy lôi tại eo biển Hormuz trong hai ngày 23 và 24/11. Lực lượng này cảnh báo các tàu thuyền không đi vào những tuyến hàng hải chưa được Iran cho phép, đồng thời khẳng định sẽ có biện pháp cứng rắn đối với các trường hợp vi phạm.

Về phía Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz ngày 24/11 cáo buộc Iran đang trong quá trình phát triển vũ khí hóa học và có những dấu hiệu tìm cách khôi phục chương trình hạt nhân. Tuy nhiên, quan chức này không nêu cụ thể quy mô, tiến độ hoặc địa điểm triển khai chương trình bị cáo buộc. Ông khẳng định Israel sẽ không để Iran sở hữu loại vũ khí này.

Trước đó, đầu tháng 11, Israel được cho là đã chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ và một số nước vùng Vịnh về khả năng Iran cân nhắc sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào các bên này. Về phần mình, Iran bác bỏ cáo buộc đang phát triển vũ khí hóa học, gọi những thông tin trên là bịa đặt và cho rằng Mỹ đang sử dụng các luận điểm thiếu căn cứ để kéo dài cuộc chiến.

Song song với những cảnh báo về Iran, Israel cũng tăng cường năng lực phòng thủ trước các mối đe dọa từ thiết bị bay không người lái (UAV). Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ Quốc phòng nước này dự kiến đầu tư 150 triệu shekel (khoảng 50 triệu USD) để phát triển các giải pháp đối phó UAV dọc biên giới. Khoản kinh phí sẽ được phân bổ cho nhiều doanh nghiệp nhằm thúc đẩy các công nghệ phát hiện, nhận diện và đánh chặn UAV.

Các giải pháp đang được nghiên cứu và thử nghiệm bao gồm hệ thống radar, cảm biến quang học, laser, UAV đánh chặn và nền tảng chỉ huy, điều khiển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Trong đó, một số doanh nghiệp quốc phòng Israel đang phát triển các hệ thống tích hợp nhiều công nghệ nhằm nâng cao khả năng phát hiện và ứng phó với các phương tiện bay không người lái, kể cả loại điều khiển bằng cáp quang vốn khó bị vô hiệu hóa bằng biện pháp gây nhiễu thông thường.