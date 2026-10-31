Iran cảnh báo mở rộng phạm vi xung đột

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Akraminia khẳng định các lực lượng vũ trang Iran đang theo dõi sát sao mọi động thái của Mỹ trong khu vực và chuẩn bị sẵn sàng đáp trả. Nếu Mỹ có hành động tấn công quân sự nhằm vào Iran, phạm vi địa lý của cuộc chiến chắc chắn sẽ mở rộng và việc chấm dứt xung đột sẽ không còn nằm trong tầm tay Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akraminia. Ảnh: Press TV

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông vẫn ở mức cao. Dẫu vậy, ngày 30-10, Tổng thống Donald Trump khẳng định Iran vẫn mong muốn tiếp tục đàm phán với Washington và Mỹ còn thời gian để theo đuổi giải pháp ngoại giao nhằm giải quyết những bất đồng giữa hai nước.