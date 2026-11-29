Ngày 28-11, ông Mohammad Mokhber, Cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, đã cảnh báo Baghdad không nên trở thành “công cụ” cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời kêu gọi chính quyền Iraq cần cảnh giác đối với các vấn đề liên quan đến biên giới.

Phát biểu này được ông Mokhber đưa ra khi Cố vấn An ninh Quốc gia Iraq, Qasim al-Aboudi, tới Tehran để thảo luận với người đứng đầu Cơ quan an ninh Iran, Mohsen Rezaei.

Truyền thông nhà nước Iran dẫn lời ông Rezaei khẳng định: “Không nên để các thế lực nước ngoài gây ảnh hưởng tiêu cực đến hợp tác kinh tế giữa Iran và Iraq”. Ông cũng nhấn mạnh rằng thỏa thuận an ninh song phương cần phải được thực thi đầy đủ.

Về phần mình, ông al-Aboudi tái khẳng định cam kết của Baghdad đối với thỏa thuận này, đồng thời tuyên bố Iraq sẽ không cho phép sử dụng lãnh thổ hoặc không phận nước này để thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào Iran hay các quốc gia láng giềng khác.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Washington đang nỗ lực mở rộng phạm vi ảnh hưởng của lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran bằng cách hạn chế hoạt động thương mại đường bộ của quốc gia này.

Các xe tải xếp hàng chờ tiến vào Iran tại cửa khẩu Haji Omeran, nằm giữa Iran và khu vực người Kurd ở miền Bắc Iraq. Ảnh: AP

Trước đó trong tháng này, Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein nói với Đài Al Jazeera rằng Bộ Tài chính Mỹ đã yêu cầu Baghdad đóng cửa gần như tất cả cửa khẩu biên giới với Iran.

Đưa tin từ Tehran, phóng viên Amer Lafi của Al Jazeera cho biết khả năng tiếp tục đóng cửa các cửa khẩu biên giới đang là mối lo ngại lớn đối với giới chức Iran, trong bối cảnh nước này ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào thương mại đường bộ.

Phóng viên Lafi nói thêm rằng nếu yêu cầu của Washington được thực hiện, chỉ còn 2 cửa khẩu được phép hoạt động - một cửa khẩu ở khu vực bán tự trị của người Kurd ở miền Bắc Iraq và một cửa khẩu khác nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của chính quyền liên bang Iraq.

Phản hồi về những phát biểu của ông Mokhber, Người phát ngôn Chính phủ Iraq, Haider al-Aboudi, nói với kênh truyền hình Al Hadath rằng Baghdad tôn trọng chủ quyền của các quốc gia láng giềng nhưng sẽ không chấp nhận bất kỳ sự can thiệp nào vào công việc nội bộ của nước này.

Ông khẳng định rằng những biện pháp đang được triển khai trên lãnh thổ Iraq không nhằm mục đích chống lại các quốc gia láng giềng. Người phát ngôn cho biết thêm, Chính phủ của Thủ tướng Ali al-Zaidi đã đàm phán với Washington để duy trì các cửa khẩu thương mại và đường bay với Iran.

“Những cửa khẩu này là vấn đề thuộc chủ quyền quốc gia”, ông al-Aboudi khẳng định, đồng thời nhấn mạnh rằng Baghdad mới là bên có quyền quyết định cuối cùng đối với hoạt động của các cửa khẩu này. Phát ngôn viên này cho biết chuyến thăm Tehran của phái đoàn Iraq bao gồm các cuộc thảo luận về an ninh và công tác quản lý biên giới giữa Iraq và Iran.

Theo Al Jazeera