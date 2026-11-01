Iran cảnh báo hậu quả nếu Mỹ tiến hành thêm một 'cuộc phiêu lưu quân sự'

Hình minh họa. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Ngày 31/10, Chuẩn tướng Mohammad Akraminia, người phát ngôn quân đội Iran, tuyên bố chiến tranh tái diễn sẽ "bao trùm một khu vực rộng lớn hơn nhiều" nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Israel "tiến hành thêm một cuộc phiêu lưu quân sự trong khu vực".

Trong bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X, ông Akraminia viết rằng nếu Tổng thống Mỹ một lần nữa tiến hành một cuộc phiêu lưu quân sự khác trong khu vực thì ngọn lửa chiến tranh chắc chắn sẽ lan rộng ra một khu vực địa lý lớn hơn nhiều.

Ông Akraminia cảnh báo: "Và việc chấm dứt cuộc xung đột sẽ không còn nằm trong tay ông ấy (Tổng thống Trump)".

Đề cập đến "tiền lệ” từng xảy ra trước đây trong quá trình xung đột Trung Đông, ông Akraminia cho biết quân đội Iran đang "liên tục" nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và "theo dõi chặt chẽ" các động thái của Mỹ trong khu vực.

Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông vẫn ở mức cao sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran ngày 28/2, dẫn đến những hành động đáp trả của Tehran trong khu vực.

Bất chấp các nỗ lực ngoại giao sau đó và bản ghi nhớ được Washington và Tehran ký kết vào tháng 6, căng thẳng vẫn kéo dài liên quan đến các thỏa thuận bảo đảm an ninh và hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.