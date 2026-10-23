Iran cảnh báo hậu quả bất lợi với Mỹ nếu chiến sự leo thang

Một số tàu đi qua Eo biển Hormuz tiếp tục bị tấn công. Ảnh: Reuters

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Ghalibaf cho rằng Washington sẽ mắc sai lầm nếu tin rằng một cuộc chiến với Iran có thể mang lại lợi ích cho Mỹ.

Theo Chủ tịch Quốc hội Iran, việc phát động chiến tranh có thể kéo theo ít nhất 10 hệ lụy bất lợi đối với Mỹ, bao gồm thị trường chứng khoán lao dốc, máy bay chiến đấu bị bắn hạ, nợ công và lạm phát gia tăng, cùng những tổn thất về sinh mạng binh sĩ. Ông nhấn mạnh Mỹ không buộc phải lựa chọn con đường xung đột, nhưng nếu quyết định tiến hành chiến tranh, Washington sẽ phải chấp nhận những hậu quả kéo theo.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp. Ngày 22-10, Iran thông báo 7 tàu chở dầu đã bị tấn công hoặc hư hại tại khu vực Vịnh Ba Tư và Eo biển Hormuz. Theo phía Iran, 4 tàu bốc cháy khi đang chuyển dầu, trong khi 3 tàu khác trúng thủy lôi, bị hư hại và mất khả năng hoạt động. Thông tin này chưa được xác minh độc lập.

Tại Ả rập Saudi, lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp an ninh sau vụ tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào sân bay quốc tế King Fahd ở Dammam và mỏ dầu Shaybah, khiến nhiều người thương vong. Tập đoàn dầu khí Saudi Aramco yêu cầu nhân viên tại trụ sở Dhahran sơ tán và làm việc từ xa.

Mỹ cũng yêu cầu một số nhân viên ngoại giao cùng gia đình rời Ả rập Saudi. Trước đó, ngày 20-10, Anh thông báo triển khai máy bay chiến đấu Typhoon nhằm hỗ trợ phòng thủ cho Thủ đô Riyadh.

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