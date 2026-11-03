Iran cảnh báo đòn đáp trả Mỹ có thể vượt ra ngoài Tây Á sau vụ tấn công đảo Qeshm

Khói bốc lên sau cuộc không kích tại Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN

Hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran ngày 3/11 dẫn lời người phát ngôn quân đội nước này, Chuẩn tướng Mohammad Akraminia, cảnh báo rằng bất kỳ hành động tấn công mới nào nhằm vào nước này cũng sẽ vấp phải đòn đáp trả "trên phạm vi rộng hơn, mạnh mẽ hơn và khiến đối phương phải hối hận".

Ông Akraminia tuyên bố mọi hành động tấn công tiếp theo của Mỹ sẽ bị đáp trả ngay lập tức bằng những đòn giáng trả mạnh mẽ, trên phạm vi rộng hơn trước đây. Ông nhấn mạnh rằng nếu một cuộc chiến mới bùng phát, phạm vi địa lý của cuộc xung đột sẽ không còn giới hạn ở khu vực Tây Á.

Chuẩn tướng Akraminia nhấn mạnh, theo chỉ thị của Lãnh tụ Cách mạng Hồi giáo Iran, các lực lượng vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran đang cập nhật cơ sở dữ liệu mục tiêu, bao gồm nhiều loại tài sản hữu hình và vô hình của đối phương Mỹ và Israel.

Người phát ngôn quân đội Iran lưu ý rằng nếu Mỹ tiến hành bất kỳ hành động phiêu lưu quân sự mới nào, các cơ sở quân sự, trang thiết bị, lực lượng và lợi ích của Mỹ tại bất kỳ địa điểm nào nằm trong tầm tấn công đều có thể trở thành mục tiêu đáp trả.

Chuẩn tướng Akraminia cho biết đối phương đã tìm cách thiết lập một mặt trận trên bộ dọc biên giới phía Tây Iran bằng cách trang bị vũ khí cho các nhóm chống cách mạng và ly khai hoạt động tại khu vực Kurdistan của Iraq.

Ông khẳng định: "Việc triển khai các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang và tiến hành các chiến dịch tấn công phủ đầu nhằm vào vị trí của những nhóm ly khai này đã ngăn chặn được các mục tiêu thâm độc và nham hiểm của chúng".

Trước đó, ông Akraminia cũng nhấn mạnh rằng bất kỳ hành động tấn công mới nào của Mỹ nhằm vào Iran đều sẽ vấp phải phản ứng đáp trả ngay lập tức, quyết liệt và trên quy mô lớn hơn trước đây.

Khói bốc lên sau vụ tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào trụ sở Hạm đội 5 của hải quân Mỹ ở Manama, Bahrain ngày 28/2/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Trong khi đó, theo báo The Wall Street Journal ngày 3/11, các quan chức Mỹ cho biết lực lượng nước này đã tiến hành một cuộc tấn công hạn chế nhằm vào đảo Qeshm của Iran hôm 2/11.

Những quan chức này mô tả hoạt động quân sự là biện pháp phòng vệ trước các mối đe dọa đối với lực lượng Mỹ và hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.

Về phía Iran, truyền thông địa phương nước này đưa tin đã nghe thấy nhiều tiếng nổ tại đảo Qeshm và khu vực Bandar Lengeh ở miền Nam nước này trong đêm 2/11.

Hãng thông tấn Fars có trụ sở tại Tehran cho biết: "Đã nghe thấy những tiếng nổ trên đảo Qeshm ở miền Nam Iran vào đêm 2/11".

Một lúc sau, hãng thông tấn này tiếp tục đưa tin về tiếng nổ được ghi nhận trên vùng biển ngoài khơi Bandar Lengeh, miền Nam Iran.

Những thông tin trên xuất hiện sau khi Lực lượng Không gian vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã sử dụng các biện pháp tác chiến điện tử để bắn hạ hai thiết bị bay không người lái MQM-170 của Mỹ gần đảo Qeshm, thuộc eo biển Hormuz.

Những diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh triển vọng chấm dứt xung đột vẫn chưa rõ ràng.

Phát biểu ngày 2/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không có ý định lập tức nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Quốc hội Mỹ, dự kiến diễn ra ngày 3/11. Cùng ngày, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết các cuộc tham vấn giữa Washington và Tehran về chấm dứt xung đột đã đạt được “một số tiến triển”.