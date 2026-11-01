Iran cảnh báo đáp trả cứng rắn nếu bị tấn công

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Ngày 31/10, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei cảnh báo Mỹ và Israel rằng mọi hình thức đe dọa đều phải đối mặt với phản ứng “tức thì, có tác động mạnh và không bị giới hạn về mặt địa lý”.

Trong cuộc gặp được truyền thông đưa tin lần đầu tiên giữa ông Khamenei và các chỉ huy quân sự cấp cao, nhà lãnh đạo Iran yêu cầu cập nhật danh sách mục tiêu, bao gồm các tài sản hữu hình và vô hình của Mỹ và Israel.

Cùng ngày, hãng thông tấn IRNA dẫn lời Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Ali Abdollahi, tuyên bố quân đội nước này sẽ không chờ đối phương tấn công trước nếu xác nhận được dấu hiệu về hành động thù địch. Tehran đang sử dụng toàn bộ năng lực tình báo để theo dõi hoạt động của đối phương và liên tục cập nhật danh sách mục tiêu. Ông Abdollahi khẳng định Iran sẽ tự quyết định thời điểm, phương thức đáp trả, với phản ứng tức thì và không giới hạn về địa lý.

Bất chấp những tuyên bố trên, các nỗ lực ngoại giao vẫn được duy trì. Các nhà đàm phán Iran đã gặp giới trung gian Qatar tại Doha ngày 31/10 nhằm tìm cách chấm dứt xung đột. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 1/11 cho biết hai bên đang thảo luận kế hoạch mở lại eo biển Hormuz trong vòng 2 ngày, nếu Mỹ đáp ứng các điều kiện của Tehran.

Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Tổng thống Donald Trump chưa đưa ra quyết định về việc tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran, đồng thời khẳng định Washington vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao, dù sẵn sàng sử dụng biện pháp quân sự nếu cần thiết. Những lo ngại về khả năng xung đột tái bùng phát gia tăng trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ ngày 3/11.

Khói bốc lên từ căn cứ của Mỹ ở Manama, Bahrain sau cuộc tấn công của Iran, ngày 28/2/2026. Ảnh: AA/TTXVN phát

Trong khi đó, tình hình an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz vẫn còn nhiều bất ổn. Theo Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO), hơn 30 vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz, vịnh Oman và vịnh Ba Tư đã được báo cáo trong tháng 10, cao hơn gấp đôi tháng 9 và vượt mức ghi nhận trong tháng đầu tiên của cuộc xung đột. Kể từ khi xung đột bùng phát, cơ quan này đã ghi nhận 145 vụ việc, song con số thực tế có thể cao hơn do không phải mọi sự cố đều được báo cáo.

Trước đó, ngày 30/10, UKMTO tiếp nhận thông tin một tàu chở dầu thô bị vật thể không xác định bắn trúng khi rời eo biển Hormuz. Một tàu chở dầu khác cũng bị tấn công bằng thủy lôi từ tính gần Oman, gây cháy buồng máy. UKMTO khuyến cáo các tàu thuyền hoạt động trong khu vực tăng cường cảnh giác.