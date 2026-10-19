Iran cảnh báo đáp trả cứng rắn hơn nếu Mỹ và Israel tính toán sai, Washington thừa nhận có 'những thất bại cơ bản'

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance thừa nhận có 'rất nhiều sai lầm và nhiều thất bại cơ bản' trong quá trình xử lý cuộc xung đột với Iran. (Nguồn: Anadolu)

Hãng thông tấn Anadolu đưa tin, theo lời ông Abdollahi, nếu Mỹ và Israel thực sự có khả năng hiện thực hóa những lời đe dọa nhằm vào Iran thì họ đã hành động từ trước. Quan chức này nhấn mạnh: “Mọi toan tính sai lầm mới đều sẽ vấp phải những phản ứng khác biệt và quyết liệt hơn nhiều so với trước đây”.

Cùng ngày, trên mạng xã hội X, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei tuyên bố, các lực lượng vũ trang nước này đã chuẩn bị phương án tác chiến có sức tàn phá lớn hơn những cuộc xung đột kéo dài 12 ngày và 40 ngày, nhằm ứng phó với một cuộc phiêu lưu quân sự mới. Ông cảnh báo phương án này sẽ không tuân theo những quy tắc mà Mỹ và Israel từng biết đến.

Về phía Mỹ, Phó Tổng thống JD Vance thừa nhận có “rất nhiều sai lầm và nhiều thất bại cơ bản” trong quá trình xử lý cuộc xung đột với Iran, khi đối mặt với những câu hỏi về tổn thất nhân mạng và chi phí kinh tế ngày càng tăng. Phát biểu tại cuộc tọa đàm do kênh CBS News tổ chức, ông Vance cam kết sẽ xem xét nghiêm túc mọi thiếu sót.

Theo thông tin được nêu tại cuộc tọa đàm, ít nhất 21 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương kể từ khi xung đột bắt đầu. Thừa nhận có những vấn đề trong công tác bảo vệ lực lượng, ông Vance cho biết, việc bố trí binh sĩ tại một số địa điểm đã bộc lộ những hạn chế nghiêm trọng và quân đội Mỹ đã điều chỉnh.

Ông cũng nhấn mạnh mối đe dọa ngày càng lớn từ các UAV giá rẻ, buộc quân đội phải thay đổi chiến thuật nhằm bảo vệ binh sĩ và hạn chế thương vong.

Về mục tiêu của chiến dịch quân sự, ông Vance cho rằng, Mỹ đã đạt được những thắng lợi mang tính quyết định ở một số khía cạnh, song kết quả cuối cùng còn phụ thuộc vào hành động của Iran. Ông khẳng định Washington muốn có cam kết dứt khoát từ Tehran rằng nước này sẽ không tái xây dựng chương trình hạt nhân.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn kênh FOX News, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng, Iran không chỉ đe dọa Israel mà còn nhắm tới Mỹ và châu Âu. Ông Netanyahu cáo buộc Tehran phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) và theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân nhằm đe dọa các thành phố của Mỹ.