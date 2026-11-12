Iran cảnh báo có thể tấn công căn cứ Mỹ tại châu Âu

Theo Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei, Iran sẽ mở rộng phạm vi đáp trả ra ngoài các căn cứ của Mỹ trong khu vực nếu xung đột tái diễn.

Ông Rezaei kêu gọi các nước có lực lượng Mỹ đồn trú không cho phép Washington sử dụng lãnh thổ để tấn công Iran, đồng thời tuyên bố Tehran sẽ coi bất kỳ nơi nào máy bay Mỹ cất cánh để thực hiện cuộc tấn công là một mối đe dọa.

Về triển vọng ngoại giao, ông Rezaei khẳng định Tehran và Washington hiện không đàm phán, đồng thời bác thông tin về một cuộc gặp tại Qatar hay kế hoạch gặp Phó Tổng thống Mỹ JD Vance.

Ông Rezaei cho biết Iran đã đặt ra 7 điều kiện và sẽ tiếp tục đóng eo biển Hormuz cho đến khi các điều kiện này được đáp ứng. Theo ông Rezaei, điều kiện đầu tiên là chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận, đặc biệt tại Liban.

Ông Rezaei cũng tuyên bố vấn đề hạt nhân hiện không nằm trong chương trình thảo luận và Iran sẽ không cho phép chuyển bất kỳ lượng urani đã làm giàu nào ra khỏi nước này.