Iran cảnh báo cơ sở hạ tầng Trung Đông không an toàn

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 29/9, Trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo không cơ sở hạ tầng nào tại Trung Đông có thể được bảo đảm an toàn nếu an ninh của Iran không được bảo đảm, trong bối cảnh Tehran đang chờ phản hồi của Washington về kế hoạch mở lại eo biển Hormuz.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước, ông Ghalibaf, đồng thời là Chủ tịch Quốc hội Iran, nhấn mạnh nếu Iran không thể xuất khẩu dầu thì các nước khác trong khu vực cũng sẽ không thể duy trì hoạt động xuất khẩu.

Ông cảnh báo việc không bảo đảm an ninh cho Iran sẽ khiến các cơ sở hạ tầng trong khu vực không được an toàn.

Tuyên bố được đưa ra trong lúc các nỗ lực ngoại giao nhằm khai thông eo biển Hormuz tiếp tục được thúc đẩy. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Qatar đã đưa ra một số đề xuất và thảo luận với phía Iran, trước khi chuyển các vấn đề này tới Mỹ. Tehran đang chờ phản hồi chính thức từ Washington.

Theo ông Araghchi, trọng tâm hiện nay là việc mở lại eo biển Hormuz và điều này phụ thuộc vào một số điều kiện mà Iran đã chuyển tới phía Mỹ. Theo các thông tin được công bố về đề xuất của Tehran, Iran yêu cầu ngừng bắn 7 ngày trên toàn khu vực, dỡ bỏ phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng Iran, nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với ngành dầu mỏ và giải tỏa một số tài sản của Iran ở nước ngoài. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất của Iran, song các cuộc tiếp xúc thông qua trung gian vẫn tiếp diễn.

Iran duy trì lệnh phong tỏa đối với hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz kể từ khi xung đột với Mỹ và Israel bùng phát vào cuối tháng 2. Trước xung đột, tuyến hàng hải chiến lược này vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới. Trong khi đó, Mỹ duy trì phong tỏa đối với các cảng của Iran nhằm ngăn Tehran xuất khẩu dầu.

Hai bên hiện có cách nhìn khác nhau về tình trạng hoạt động của eo biển. Washington cho rằng một lượng dầu vẫn đang được vận chuyển qua tuyến hàng hải này, trong khi Tehran khẳng định eo biển vẫn bị đóng cửa.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 29/9 bác bỏ tuyên bố của Mỹ, cho rằng việc một số tàu chở dầu đi qua không đồng nghĩa eo biển đã được mở lại hoàn toàn.

Trong một diễn biến liên quan, theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, hai phi đội máy bay chiến đấu của Mỹ đã được điều tới căn cứ không quân Ovda ở miền Nam Israel và gia nhập các máy bay Mỹ đang hiện diện tại đây.

Theo các nguồn tin an ninh Israel được truyền thông nước này dẫn, việc triển khai nằm trong hoạt động điều chuyển lực lượng của Mỹ tại Trung Đông và chưa được xem là dấu hiệu cho thấy Washington đang tăng cường lực lượng nhằm đối phó Iran.

Quy mô lực lượng Mỹ hiện diện tại Israel cũng được cho là vẫn thấp hơn đáng kể so với thời điểm trước khi xung đột bùng phát hồi tháng 2 vừa qua./.