Iran cảnh báo chiến sự với Mỹ có thể mở rộng sau bầu cử giữa kỳ

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei ngày 4/11 tuyên bố những người kỳ vọng Mỹ thay đổi chính sách đối với Tehran sau cuộc bầu cử giữa kỳ hoặc cho rằng nhượng bộ sẽ khiến Washington từ bỏ thái độ thù địch đang mắc sai lầm nghiêm trọng.

Phát biểu được đưa ra sau cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ ngày 3/11, trong bối cảnh đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát lưỡng viện quốc hội.

Kết quả này phản ánh sự bất mãn của cử tri trước chi phí sinh hoạt tăng cao, chính sách thuế quan và cuộc chiến với Iran khiến giá nhiên liệu leo thang.

Ông Mojtaba Khamenei cảnh báo quy mô xung đột sẽ mở rộng nếu Mỹ nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Lãnh tụ Tối cao Iran cho rằng các cuộc tấn công vào căn cứ Mỹ tại Trung Đông và việc phong tỏa eo biển Hormuz là một phần trong chiến lược chống lại vị thế thống trị của Washington.

"Mỹ nghĩ ngày tàn cho vị thế thống trị của họ còn xa, nhưng chúng tôi thấy nó đã cận kề", ông Khamenei nhấn mạnh.

Trong những ngày gần đây, lãnh đạo Mỹ và Israel liên tục đe dọa tái khởi động các cuộc tập kích nhằm vào Iran, dù các nỗ lực ngoại giao vẫn đang được tiến hành để ngăn xung đột bùng phát trở lại.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, trưởng đoàn đàm phán của Tehran trong các cuộc đối thoại với Washington, cho rằng kết quả bầu cử giữa kỳ thể hiện sự phản đối chiến tranh của cử tri Mỹ.

"Dù vì lương tâm hay bão giá, người dân Mỹ đã nói không với chiến tranh và chúng tôi ủng hộ thông điệp này", ông Ghalibaf viết trên mạng xã hội X.

Ông cảnh báo chính quyền Mỹ sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng nếu đi ngược lại ý nguyện của người dân để phục vụ các thế lực bảo trợ và tống tiền quốc tế, nhưng không nêu rõ những đối tượng này.

Chánh án Tòa án Tối cao Iran Gholamhossein Mohseni Ejei cũng hoan nghênh kết quả bầu cử giữa kỳ, cho rằng Tổng thống Trump đã thất bại trên cả chiến trường lẫn chính trường.

Ông tuyên bố Tehran sẽ tiếp tục giáng thêm những thất bại nặng nề cho nhà lãnh đạo Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News về kết quả bầu cử, Tổng thống Trump thừa nhận xung đột Trung Đông có thể là một trong những nguyên nhân khiến các ứng viên Cộng hòa mất phiếu. Tuy nhiên, ông khẳng định không hối tiếc về quyết định phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, đồng thời gọi đây là quyết định sáng suốt.

Căng thẳng Washington - Tehran tiếp tục diễn biến phức tạp với các đòn tập kích đáp trả liên quan đến lệnh phong tỏa và quyền kiểm soát lưu thông qua eo biển Hormuz.

Qatar hiện đóng vai trò trung gian hòa giải. Iran ngày 2/11 cho biết vẫn trao đổi thông điệp với Mỹ thông qua bên trung gian, đồng thời tuyên bố việc mở lại eo biển Hormuz phụ thuộc vào việc Washington chấm dứt phong tỏa các cảng biển của Tehran.