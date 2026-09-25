Iran cảnh báo châu Âu, 80 nước đề nghị Tehran mở cửa eo biển Hormuz

Theo WANA, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi ngày 24/9 lên tiếng về phát biểu của Tổng Thư ký NATO Mark Rutte rằng khối này đã cho Mỹ sử dụng các căn cứ ở châu Âu để thực hiện khoảng 5.000 chuyến bay phục vụ hoạt động quân sự ở Trung Đông.

"Tuyên bố của ông Rutte cho thấy châu Âu đã trở thành một phần trong chiến dịch của Mỹ. Tất cả chính phủ hỗ trợ hoạt động quân sự của Washington không thể né tránh trách nhiệm và họ sẽ phải gánh chịu hậu quả", ông Gharibabadi cảnh báo.

Trước đó, Tổng thư ký Mark Rutte khẳng định việc Mỹ triển khai chiến dịch "Epic Fury" mà không cần sự hỗ trợ của châu Âu là "rất khó khăn, hoặc trên thực tế là không thể".

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi. Ảnh: WANA

Cùng ngày 24/9, Ngoại trưởng Bahrain Abdullatif Al-Zayani xác nhận 80 quốc gia đã ra tuyên bố chung nhằm lên án việc Iran tấn công các nước Vùng Vịnh, đồng thời yêu cầu Tehran mở cửa eo biển Hormuz. "Hành động của Iran tại eo Hormuz đang trực tiếp đe dọa các quyền và tự do lưu thông của hàng hải quốc tế", tuyên bố chung nêu rõ.

Cũng trong tuyên bố, 80 quốc gia đã lên án lực lượng Houthi vì khơi mào xung đột ở Yemen, tấn công vào lãnh thổ Ảrập Xêút và tập kích tàu hàng trên biển Đỏ. Tuyên bố cảnh báo sự việc Houthi gia tăng tầm kiểm soát ở eo biển Bab el-Mandab sẽ làm gia tăng rủi ro đối với an ninh hàng hải và thương mại toàn cầu.

Theo giới quan sát, eo biển Hormuz đã trở thành "trung tâm" trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, trong bối cảnh Tehran muốn dỡ bỏ áp lực kinh tế, còn Washington hướng tới việc khôi phục tự do hàng hải cho tàu thuyền qua lại tuyến đường biển này.