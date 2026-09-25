Iran cảnh báo các sân bay khu vực

Một sân bay ở Iran. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Washington mở rộng danh sách hạn chế đối với nhiều hãng bay Iran và siết chặt các dịch vụ trung gian như tiếp nhiên liệu, bán vé và dịch vụ mặt đất.

Theo giới chức an ninh Iran, việc các quốc gia trong khu vực “hợp tác với chiến dịch của Mỹ” có thể khiến hoạt động hàng không giữa các sân bay này và Iran bị gián đoạn. Tuy nhiên, Tehran không nêu rõ biện pháp cụ thể sẽ sử dụng là ngoại giao, kinh tế hay an ninh.

Động thái của Iran diễn ra sau khi Mỹ gia tăng áp lực trừng phạt thứ cấp, cảnh báo các sân bay và doanh nghiệp dịch vụ hàng không có thể bị loại khỏi hệ thống tài chính Mỹ nếu tiếp tục hợp tác với các hãng bay Iran. Một số đường bay quốc tế của Iran đã bị hủy hoặc thu hẹp, ảnh hưởng đến kết nối với nhiều trung tâm lớn trong khu vực.

Các chuyên gia nhận định Iran khó có khả năng trực tiếp phong tỏa hoạt động sân bay ở nước khác, nhưng có thể tạo sức ép gián tiếp thông qua rủi ro an ninh và phản ứng chính trị.

Trong khi đó, ngành hàng không Trung Đông vốn đã chịu tác động nặng nề từ xung đột khu vực tiếp tục đối mặt nguy cơ gián đoạn chuỗi bay và sụt giảm khách quốc tế.