Iran cảnh báo các căn cứ Mỹ ở châu Âu nằm trong tầm bắn của tên lửa Khorramshahr

Tên lửa Khorramshahr-4 được phóng tại địa điểm không được tiết lộ ở Iran ngày 25/5/2023 (Ảnh: AP)

Các cuộc thử nghiệm gần đây cho thấy tên lửa đạn đạo Khorramshahr có thể đạt tầm bắn xa hơn nếu được trang bị đầu đạn nhẹ hơn, qua đó mở rộng phạm vi mục tiêu có thể tấn công.

Theo Đài truyền hình nhà nước Iran, phiên bản Khorramshahr được điều chỉnh có khả năng vươn tới căn cứ không quân RAF Fairford tại Anh, nơi Mỹ triển khai lực lượng và từng dùng làm căn cứ xuất phát cho các cuộc không kích bằng máy bay ném bom nhằm vào Iran.

Tuy nhiên, hiện chưa có nguồn tin độc lập nào xác thực những thay đổi kỹ thuật đối với Khorramshahr, cũng như khả năng tăng tầm bắn mà truyền thông Iran đề cập.

Trước đó, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei chỉ đạo các lực lượng quân sự của nước này đáp trả những mối đe dọa từ Mỹ hoặc Israel mà không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý.

"Đối với tên lửa đất đối đất, tôi chỉ có thể nói với các bạn một điều: Không có giới hạn về tầm bắn. Và người Mỹ hiểu rằng bất kỳ mối đe dọa nào nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran cũng sẽ phải đối mặt với sự đáp trả tương xứng", IRIB News dẫn lời ông Khamenei.

Tuyên bố này được xem là dấu hiệu cho thấy Iran không còn duy trì giới hạn tầm bắn 2.000 km đối với tên lửa đạn đạo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Trước đó, Mỹ và Israel nỗ lực phá huỷ năng lực tên lửa của Iran khi mở chiến dịch tấn công nước này vào cuối tháng 2.

Được công bố năm 2023, Khorramshahr-4 được cho là có tầm bắn khoảng 2.000 km khi mang đầu đạn nặng 1.500 kg.

Truyền thông nhà nước Iran cũng đề cập đến hệ thống phòng không của Anh, cho rằng năng lực của hệ thống này không vượt trội so với hệ thống phòng không của Israel. Chương trình đề cập nhiều loại vũ khí mà Iran đã sử dụng trong cuộc chiến, bao gồm máy bay không người lái Shahed.

Trước đó, một số quan chức cấp cao Iran cảnh báo rằng các căn cứ quân sự Mỹ tại châu Âu và trên những hòn đảo xa có thể trở thành mục tiêu, nếu Washington nối lại các cuộc tấn công vào Iran.

Đầu tuần trước, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei cũng cảnh báo các căn cứ quân sự Mỹ tại châu Âu có thể là mục tiêu tiếp theo, cho thấy khả năng Tehran sẽ mở rộng phạm vi tấn công đáp trả.