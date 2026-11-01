Iran cân nhắc thay đổi chính sách về vũ khí hạt nhân

Theo Reuters, hôm 31/10, ông Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, cho biết giới chức nước này đang thảo luận khả năng xét lại chính sách không phát triển vũ khí hạt nhân, sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào cơ sở hạt nhân của Tehran.

Theo quan chức này, những diễn biến quân sự gần đây đặt ra câu hỏi về khả năng bảo vệ các cơ sở hạt nhân, ngay cả khi Iran đã cho phép Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tiến hành thanh sát.

Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei. Ảnh: WANA

Tuy nhiên, trong phát biểu ngày 1/11, ông Rezaei khẳng định Chính phủ Iran và Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao chưa đưa ra bất kỳ quyết định chính thức nào. Tehran lâu nay đều khẳng định chương trình hạt nhân của chỉ phục vụ mục đích hòa bình.

Diễn biến trên xuất hiện khi các cuộc tiếp xúc ngoại giao giữa Iran và những nhà trung gian Qatar tiếp tục được tiến hành. Theo Reuters, phái đoàn Iran đã gặp đại diện Qatar tại Doha hôm 31/10, sau hơn 12 giờ trao đổi tại Tehran một ngày trước đó.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm 31/10 cũng cho biết Tehran và Qatar đã xây dựng đề xuất mới, theo đó eo biển Hormuz có thể được mở lại hoàn toàn trong vòng 48 giờ, thay vì bảy ngày. Iran vẫn đặt điều kiện Mỹ phải dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng biển, khôi phục những ngoại lệ đối với lệnh trừng phạt xuất khẩu dầu mỏ và giải phóng tài sản Iran đang bị phong tỏa.

Ông Araghchi cho rằng việc khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz có thể tạo điều kiện nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân.

Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio nhấn mạnh Tổng thống Donald Trump chưa quyết định tiến hành chiến dịch quân sự mới nhằm vào Iran và vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao, song không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực.

Phát biểu trước báo giới tại dinh thự riêng ở Florida hôm 31/10, Tổng thống Donald Trump nêu rõ Mỹ đã phá hủy các cơ sở hạt nhân của Iran, song cho rằng còn một hoặc hai địa điểm cần tiếp tục nhắm tới và việc này chỉ mất khoảng 10 phút. Ông đặc biệt đề cập tới núi Pickaxe, nơi được cho là có một khu phức hợp hạt nhân ngầm quan trọng của Iran.