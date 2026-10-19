Iran bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng

Ông Mehrdad Akhlaghi Ketabchi. Ảnh chụp màn hình PressTV

Theo truyền thông Qatar, quyết định được thông qua với 237 phiếu thuận và 15 phiếu chống. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Aziz Nasirzadeh đã thiệt mạng trong ngày đầu tiên của cuộc chiến, cùng nhiều quan chức cấp cao khác. Ông Majid Ebn-e Reza, người tạm thời đảm nhiệm chức vụ này, nay trở thành cấp phó của tân Bộ trưởng.

Ông Akhlaghi có hơn 42 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quốc phòng, từng đứng đầu các tổ chức công nghiệp hàng không vũ trụ và quốc phòng Iran. Chuyên môn của ông bao gồm tên lửa đạn đạo, động cơ nhiên liệu rắn và công nghệ hàng không vũ trụ. Cá nhân ông cùng một số tổ chức liên quan từng bị Mỹ trừng phạt.

Các ưu tiên của tân Bộ trưởng gồm khôi phục cơ sở hạ tầng công nghiệp quân sự, nâng cao năng lực phòng không, phát triển tên lửa và thiết bị bay không người lái, đồng thời ứng dụng công nghệ mới.

Trong phát biểu đầu tiên sau khi nhậm chức, ông Akhlaghi cảnh báo Mỹ sẽ phải đối mặt với phản ứng mạnh nếu tiến hành một cuộc tấn công mới. Ông cũng cho biết Iran đã chuẩn bị các biện pháp đối phó với khả năng Mỹ sử dụng bom xuyên phá có sức công phá lớn.

Trong khi Washington tuyên bố đã phá hủy phần lớn năng lực công nghiệp quân sự Iran, Tehran khẳng định nước này vẫn duy trì khả năng tấn công và phòng thủ đáng kể.