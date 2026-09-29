Iran bắt 50 người xâm phạm biên giới trên biển

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Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hormozgan, các vụ bắt giữ diễn ra tại khu vực Minab và đảo Qeshm. Lực lượng chức năng cũng thu giữ 2 tàu bị nghi liên quan đến hoạt động buôn lậu, trong đó có vận chuyển nhiên liệu và nhiều loại hàng hóa nhập lậu khác.

Đại tá Amir Malekzadeh, Phó Chỉ huy lực lượng biên phòng tỉnh, cho biết các đơn vị đang tăng cường giám sát dọc bờ biển và trong vùng lãnh hải nhằm ngăn chặn các hoạt động vi phạm, đồng thời khẳng định luôn sẵn sàng bảo đảm an ninh biên giới quốc gia.

Trong diễn biến liên quan, Chuẩn Đô đốc Habibollah Sayyari, một chỉ huy cấp cao của lực lượng vũ trang Iran, tuyên bố eo biển Hormuz vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Iran và cảnh báo nước này sẽ ngăn chặn mọi hành vi “xâm nhập” từ bên ngoài.

Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh khu vực Vịnh Ba Tư tiếp tục tiềm ẩn nhiều căng thẳng, đặc biệt tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược nối Ấn Độ Dương với Vịnh Ba Tư, nơi có vai trò quan trọng đối với vận chuyển năng lượng toàn cầu.