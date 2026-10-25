Iran bắn rơi máy bay không người lái LUCAS của Mỹ

Iran bắn rơi UAV LUCAS của Mỹ. Ảnh: WANA

Hãng tin Tasnim dẫn tin từ bộ phận quan hệ công chúng của quân đội Iran cho biết UAV LUCAS của Mỹ bị hỏa lực từ các hệ thống của Lực lượng Phòng không thuộc mạng lưới phòng không tích hợp của nước này phá hủy. Các thông tin chi tiết hơn về thời điểm chính xác của chiến dịch cũng như nhiệm vụ của UAV vẫn chưa được công bố.

Các mảnh vỡ của UAV LUCAS bị Iran bắn hạ. Ảnh: WANA

UAV thuộc Hệ thống tấn công chiến đấu không người lái chi phí thấp (LUCAS) là sản phẩm do công ty SpektreWorks tại Arizona, Mỹ chế tạo và ra mắt vào tháng 7/2025. UAV này có giá khoảng 35.000 USD/chiếc, rẻ hơn nhiều so với UAV MQ-9 Reaper, loại thiết bị có giá từ khoảng 20 - 40 triệu USD, nhưng lại có thể tái sử dụng và sở hữu công nghệ tinh vi hơn hẳn.

Theo hãng tin Anadolu, vụ việc được cho là xảy ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 24/10 tuyên bố Washington có thể tấn công Iran ngay từ Chủ nhật (25/10) hoặc đạt được một thỏa thuận “lớn lao, tuyệt đẹp” với Tehran, trong bối cảnh xuất hiện các thông tin cho rằng ông đang cân nhắc nối lại các cuộc tấn công nhằm vào nước này.

Cuộc đối đầu giữa Washington và Tehran nổ ra sau khi Mỹ và Israel không kích Iran hồi cuối tháng 2, châm ngòi cho một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn. Tình hình vẫn chưa được giải quyết triệt để, bất chấp lệnh ngừng bắn và thỏa thuận hướng tới việc hoàn tất một thỏa thuận hòa bình.