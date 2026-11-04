Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa tuyên bố bắn rơi máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ trên eo biển Hormuz bằng tổ hợp phòng không mới, nằm trong mạng lưới phòng thủ tích hợp. Đoạn video do hãng thông tấn Tasnim công bố cho thấy cảm biến hồng ngoại bám bắt mục tiêu có các đặc điểm giống mẫu máy bay không người lái MQ-9 Reaper, trước khi một tên lửa lao đến từ phía sau và tạo ra vụ nổ lớn phá hủy hoàn toàn phi cơ, khiến nó vỡ thành nhiều mảnh nhỏ và rơi xuống đất.

IRGC tuyên bố đây là chiếc máy bay không người lái MQ-9 Reaper thứ 55 của Mỹ bị hạ kể từ khi xung đột bùng phát, đi kèm 14 chiếc máy bay không người lái MQ-1A Predator và MQ-1C Gray Eagle. Lực lượng này cùng ngày thông báo đã triển khai các hệ thống tác chiến điện tử để vô hiệu hóa 2 máy bay không người lái trinh sát MQM-170 Mỹ ở khu vực gần đảo chiến lược Qeshm. Hiện tại, quân đội Mỹ chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Khoảnh khắc Iran bắn nổ UAV 30 triệu USD của Mỹ ở Hormuz

Máy bay không người lái MQ-9 Reaper là dòng khí tài quân sự do tập đoàn General Atomics của Mỹ chế tạo cho không quân nước này, sở hữu khả năng bay ở độ cao hơn 15.000 mét và hoạt động liên tục trong 24 tiếng. Phương tiện này đảm nhận vai trò thu thập thông tin tình báo, giám sát, trinh sát và tấn công với giá xuất xưởng mỗi chiếc khoảng 30 triệu USD đến 34 triệu USD. Dòng máy bay không người lái Reaper được trang bị nhiều cảm biến hiện đại, cùng khả năng mang theo bom GBU-12 điều khiển bằng laser, bom GBU-38 dẫn đường bằng vệ tinh, tên lửa đối đất AGM-114 Hellfire II và tên lửa không đối không AIM-9 Sidewinder.

Tuy nhiên, dòng máy bay không người lái MQ-9 được thiết kế chuyên cho nhiệm vụ chống khủng bố và phiến quân với trang bị thô sơ, không nhằm đối phó với những quốc gia hoặc lực lượng vũ trang sở hữu năng lực phòng không hiện đại. Theo dữ liệu ngân sách công khai và thông tin từ các quân chủng, trước khi xung đột nổ ra, quân đội Mỹ sở hữu khoảng 185 máy bay không người lái Reaper, bao gồm 165 chiếc thuộc không quân và 20 chiếc thuộc Thủy quân Lục chiến, chưa tính số lượng do các cơ quan tình báo Mỹ vận hành.

Vào tháng 5, tướng David Tabor, phó tham mưu trưởng phụ trách hoạch định của không quân Mỹ, tiết lộ phi đội máy bay không người lái MQ-9 của quân chủng này chỉ còn 135 máy bay, dù tư lệnh không quân Mỹ Kenneth S. Wilsbach mô tả đây là khí tài quan trọng nhất trong xung đột với Iran. Trong giai đoạn tháng 10/2023 đến tháng 5/2025, nhóm vũ trang Houthi tại Yemen cũng bắn hạ gần 20 chiếc Reaper của Mỹ, gây thiệt hại ước tính hơn 500 triệu USD. Báo cáo do Lầu Năm Góc trình lên quốc hội ngày 15/9 cho thấy quân đội Mỹ mất tổng cộng 52 phi cơ quân sự và máy bay không người lái trong giai đoạn cao điểm xung đột ngày 28/2 đến 30/6, trong đó có 30 chiếc MQ-9 và một máy bay không người lái MQ-4C Triton trị giá hơn 200 triệu USD.

Theo Defense News, USNI News, Naval News