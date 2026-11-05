Iran bắn hạ và thu giữ UAV của Mỹ, Hàn Quốc muốn đưa lực lượng tới gần Hormuz

Theo WANA, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 5/11 tuyên bố đã bắn hạ 1 UAV MQ-1 của Mỹ ở gần đảo Qeshm, thuộc eo biển Hormuz. Bên cạnh đó, lực lượng này cũng thu giữ được 2 UAV trinh sát Lucas của đối phương trong tình trạng nguyên vẹn.

Tuy vậy, phía IRGC không cung cấp thông tin cụ thể về chiến dịch phòng không, thông số kỹ thuật của các UAV hoặc thời điểm chúng bị khống chế và đưa xuống. Hiện quân đội Mỹ chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin trên.

Cùng ngày 5/11, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã chỉ trích các chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Israel và những bước chuẩn bị cho khả năng bước vào một cuộc xung đột mới, đồng thời đặt câu hỏi vì sao Phó Tổng thống Mỹ JD Vance không trực tiếp nêu những quan ngại này với ông Trump.

Iran thu giữ UAV của Mỹ. Ảnh: WANA

"Nước Mỹ đang đứng trước vực thẳm vì đặt Israel lên hàng đầu, trong khi tổng thống của họ vẫn muốn chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột. Hãy tạm gác các bài diễn thuyết sang một bên, vấn đề thực tế là tại sao ông Vance không bày tỏ quan ngại của mình với ông Trump?", ông Ghalibaf viết trên X.

Bình luận của ông Ghalibaf được đưa ra sau khi ông Vance thừa nhận rằng kết quả tồi tệ của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay bắt nguồn trực tiếp từ cuộc xung đột với Iran.

Hàn Quốc muốn đưa lực lượng tới gần eo biển Hormuz

Theo Yonhap, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 5/11 xác nhận Seoul đang muốn triển khai khí tài quân sự, lực lượng tới gần eo biển Hormuz để giúp đảm bảo hoạt động lưu thông ở tuyến hàng hải này.

"Chúng tôi dự định mở rộng phạm vi hoạt động của đơn vị chống hải tặc Cheonghae tới các vùng biển gần Hormuz. Đơn vị này hiện bảo vệ các tàu thương mại tại Vịnh Aden, ngoài khơi Somalia. Kế hoạch này sẽ được trình lên quốc hội sau khi Tổng thống Lee Jae Myung thông qua", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay.

Theo dự kiến, đợt triển khai lần này của đơn vị Cheonghae sẽ bao gồm một tàu khu trục, một máy bay tuần tra P-8, một đội xử lý bom mìn và hàng loạt phương tiện không người lái.

Liên quan đến tình hình tại eo biển Hormuz, IRGC thông báo rằng đã có 3 tàu chở dầu bốc cháy vì trúng thủy lôi khi cố đi qua tuyến hàng hải này trong 24 giờ qua.