Iran bắn hạ UAV 4,5 triệu USD của Mỹ, Hội đồng Bảo an họp khẩn về eo Bab al-Mandeb

Hãng tin bán chính thức Mehr của Iran dẫn thông cáo của IRGC cho biết đây là vụ bắn chặn thứ 2 kiểu này kể từ rạng sáng nay (15/9). Vụ mới nhất đã nâng tổng số UAV MQ-1 Predator của Mỹ bị các lực lượng Tehran bắn hạ trong những ngày gần đây khi hoạt động tại khu vực eo biển Hormuz và vùng lân cận lên 4 chiếc.

Quân đội Mỹ hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.

Một UAV MQ-1 Predator của Mỹ được trang bị các tên lửa AGM-114 Hellfire. Ảnh: Không quân Mỹ

Theo các chuyên gia, MQ-1 Predator là UAV do hãng General Atomics của Mỹ phát triển, phục vụ mục đích trinh sát, giám sát, thu thập thông tin tình báo và tấn công chính xác mục tiêu bằng tên lửa. Mỗi chiếc MQ-1 dài 8,23m, sải cánh dài 14,84m, nặng 512kg và có trọng lượng cất cánh tối đa hơn 1 tấn.

Được đưa vào sử dụng từ những năm 1990, MQ-1 thường hoạt động ở độ cao khoảng 7.600m, có thể bay qua quãng đường 740km để tới mục tiêu và hoạt động liên tục 14 giờ trước khi về căn cứ. Mẫu UAV này có thể đạt vận tốc hơn 129 km/h và mang theo 2 tên lửa chống tăng Hellfire cùng nhiều loại đạn khác.

Với các tính năng ưu việt, MQ-1 từng được coi là trợ thủ đắc lực cho quân đội Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố, đặc biệt tại Iraq và Afghanistan.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về eo Bab al-Mandeb

Theo hãng tin Al Jazeera, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp hôm nay (15/9) để thảo luận về tình hình đang leo thang tại eo biển Bab al-Mandeb. Hai nhà ngoại giao Pháp giấu tên tiết lộ cuộc họp này do Pháp đề xuất và sẽ diễn ra vào chiều 15/9 giờ New York, Mỹ.

Eo biển Bab al-Mandeb là một trong những tuyến đường hàng hải quan trọng nhất thế giới. Tuyến đường thủy rộng 20km nằm giữa Yemen và Djibouti này đóng vai trò kết nối châu Âu với châu Á.

Trước khi giao tranh giữa Mỹ và Iran tái diễn trong tháng 9 này, khoảng 12% lượng hàng hóa thương mại toàn cầu đã đi qua Bab al-Mandeb. Trong những ngày gần đây, lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn đã chiếm phần lớn các bờ biển của Yemen bên Biển Đỏ, bao gồm cả đảo Perim nằm ngay trong eo biển này.