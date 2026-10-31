Iran bắn hạ thêm UAV MQM-170 của Mỹ, nói 4 tàu chở dầu phát nổ ở Hormuz

Theo WANA, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 30/10 đã thông báo về việc bắn hạ và thu giữ một UAV MQM-170 của Mỹ ở gần đảo Qeshm bằng các hệ thống tác chiến điện tử. Đây là lần thứ hai IRGC thu giữ được UAV MQM-170.

Giới quan sát nhận định rằng MQM-170 không thuộc loại UAV trinh sát cao cấp có thể so sánh với các hệ thống như MQ-9 hay RQ-170. Mặc dù một số biến thể có thể mang theo các cảm biến, nhưng vai trò chính của nó vẫn là mô phỏng các mối đe dọa. Việc thu giữ nguyên vẹn một phương tiện như vậy cũng chỉ mang lại giá trị tình báo kỹ thuật hạn chế so với các nền tảng tiên tiến hơn.

UAV MQM-170 của Mỹ. Ảnh: WANA

Cùng ngày, IRGC đã xác nhận về việc 4 tàu chở dầu phát nổ và bốc cháy vì va phải phải thủy lôi khi tìm cách đi qua các tuyến hàng hải không được Tehran cho phép tại eo biển Hormuz.

"Trong số các tàu bốc cháy trong ngày 30/10 có một siêu tàu chở dầu đang vận chuyển khoảng 2 triệu thùng dầu thô. Các vụ việc này là hệ quả từ chính sách khiêu khích do Mỹ kích động", IRGC cho biết.

Trước đó, Iran đã bác bỏ tuyên bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) về việc eo biển Hormuz không còn thủy lôi, đồng thời yêu cầu phía Mỹ đưa ra bằng chứng về vấn đề này. Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf khẳng định mọi tiến triển trong các cuộc đàm phán với Mỹ đều phụ thuộc vào việc Washington có chấp nhận 7 điều kiện của Tehran hay không.

Vào đầu tháng 9, Iran đã đưa ra bản đề xuất 7 điểm với lộ trình thực hiện kéo dài 7 ngày nhằm mở cửa eo biển Hormuz và đàm phán về vấn đề hạt nhân. Tới đầu tuần này, giới chức Tehran đã để ngỏ khả năng rút ngắn tiến trình này xuống còn 4 - 5 ngày.