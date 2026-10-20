Iran bắn hạ thêm UAV MQ-9 của Mỹ, cảnh báo tấn công cáp internet ngầm ở Hormuz

Theo hãng tin WANA, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 20/10 đã thông báo về việc bắn hạ thành công một UAV MQ-9 của Mỹ ở gần eo biển Hormuz, qua đó nâng tổng số UAV MQ-9 mà Washington đã mất ở Trung Đông lên con số 54 chiếc.

"UAV của Mỹ bị hệ thống phòng không tiên tiến thế hệ mới của Lực lượng Hàng không vũ trụ IRGC, hoạt động trong khuôn khổ mạng lưới phòng không tích hợp của Iran bắn hạ. Đây là diễn biến mới nhất trong loạt vụ đánh chặn tại eo biển Hormuz thời gian vừa qua", truyền thông Iran cho biết.

Theo giới quan sát, mỗi chiếc UAV MQ-9 có giá thành thấp nhất là 30 triệu USD, thậm chí cao hơn ở một số phiên bản xuất khẩu, khiến mỗi lần bị bắn hạ không chỉ làm giảm khả năng trinh sát liên tục mà còn buộc phía Mỹ phải điều chỉnh chiến thuật, tăng cường biện pháp bảo vệ hoặc chuyển sang các nền tảng khác.

UAV MQ-9 của quân đội Mỹ. Ảnh: WANA

Cùng ngày 20/10, phát ngôn viên IRGC Hossein Mohebi cảnh báo các tuyến cáp internet ngầm ở eo biển Hormuz có thể trở thành mục tiêu của Iran trong trường hợp xung đột với Mỹ tái diễn.

"Chúng tôi không loại trừ khả năng xung đột tái diễn và lần này phản ứng của Iran sẽ quyết liệt hơn nhiều. Mỹ sẽ phải đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng, trong khi thế giới có nguy cơ rơi vào một cuộc khủng hoảng mới. Hiện có 7 tuyến cáp ngầm lớn chạy qua eo biển Hormuz, phục vụ hoạt động Internet toàn cầu cũng như truyền dữ liệu thương mại và chúng có thể trở thành mục tiêu tiếp theo", ông Mohebi nói.

Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh Tehran đã nhiều lần đề cập đến khả năng tấn công cơ sở hạ tầng số quan trọng tại Trung Đông, bao gồm cáp quang biển, trung tâm dữ liệu và các cơ sở phục vụ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Chuẩn tướng Mohebi cũng khẳng định hoạt động sản xuất tên lửa và UAV của Iran vẫn được duy trì trong suốt cuộc xung đột. Khi được hỏi liệu Iran có còn những loại vũ khí chưa được sử dụng hay không, ông Mohebi nói không quốc gia nào lại triển khai toàn bộ kho vũ khí cùng một lúc và việc sử dụng từng loại vũ khí phụ thuộc vào tình hình cụ thể.