Iran bác yêu cầu của Đức về làm giàu uranium

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei ngày 15/11 tuyên bố, Tehran bác bỏ yêu cầu của Đức về việc chấm dứt hoạt động làm giàu uranium, khẳng định Iran có quyền tiến hành hoạt động này với tư cách là thành viên Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Trước báo giới, ông Baghaei nhấn mạnh: "Quyền làm giàu uranium của Iran không phải do Đức, Pháp hay bất kỳ quốc gia nào khác trao cho chúng tôi".

Vị quan chức này cũng bày tỏ không đồng tình với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), cho rằng những nhận định của cơ quan này về khả năng Iran xây dựng một cơ sở làm giàu uranium mới tại thành phố Isfahan, chỉ là những đồn đoán thiếu cơ sở.

Trên thực tế, IAEA đã mất quyền tiếp cận các cơ sở hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, giới chức nước này cũng không đình chỉ các nghĩa vụ liên quan đến cơ chế thanh sát và bảo đảm hạt nhân quốc tế.

Trong một diễn biến khác, truyền thông Qatar ngày 16/11 đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách các vấn đề pháp lý và quốc tế Kazem Gharibabadi tuyên bố nước này sẽ không chờ Mỹ tấn công trước.

Ông cũng cho rằng Mỹ có thể đang sử dụng các hoạt động ngoại giao để câu giờ, chuẩn bị cho một cuộc tấn công khác nhằm vào Iran.

Trong khi đó, trong bài đăng trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho rằng Mỹ có thể phải đối mặt với thất bại bất chấp sự tự tin của nước này.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tiến hành cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào hệ thống radar phòng không của Mỹ tại một căn cứ ở Bahrain. Theo thông báo được truyền thông nhà nước Iran đăng tải, 6 UAV thuộc lực lượng không gian vũ trụ của IRGC đã lao vào hệ thống radar phòng không của Mỹ tại căn cứ trực thăng Al-Riffa.

IRGC cũng cảnh báo eo biển Hormuz vẫn bị đóng cửa và mọi hành động quân sự của Mỹ sẽ vấp phải phản ứng mạnh mẽ.