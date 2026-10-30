Iran bác tin eo biển Hormuz đã sạch thủy lôi, chưa phản hồi Phó Tổng thống Mỹ

Theo hãng tin WANA, phát ngôn viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Mohebbi ngày 29/10 đã bình luận về tuyên bố của CENTCOM liên quan đến hoạt động rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz.

"Những tuyên bố như vậy phải được chứng minh thông qua bằng chứng cụ thể, thay vì chỉ đưa ra các tuyên bố. Tình hình thực tế tại eo biển Hormuz được quyết định trên không, trên bộ và trên biển, chứ không phải trên mạng xã hội hay tại trụ sở truyền thông của Mỹ", ông Mohebbi cho biết.

Cũng theo đại diện IRGC, đã có thêm một tàu chở dầu bị hư hại và bốc cháy sau khi va phải thủy lôi tại khu vực phía đông eo biển Hormuz trong ngày 29/10. Giới chức Tehran nhấn mạnh tàu thuyền cố gắng đi qua tuyến hàng hải này mà không phối hợp với Hải quân Iran sẽ phải đối mặt với những nguy cơ nghiêm trọng.

Phát ngôn viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Mohebbi. Ảnh: WANA

Trước đó, CENTCOM đã đăng tải một thông báo trên mạng xã hội X, khẳng định toàn bộ các tuyến hàng hải chính được quốc tế công nhận đi qua eo biển Hormuz đã được lực lượng Mỹ dọn sạch thủy lôi.

"Trong thời gian qua, truyền thông Iran liên tục đưa tin về việc tàu thương mại va phải thủy lôi khi đi qua eo biển Hormuz. Những tuyên bố này không đúng sự thật. Lực lượng Mỹ đã dọn sạch thủy lôi tại khu vực này và hàng nghìn tàu thương mại đã lưu thông qua đây một cách an toàn", thông báo của CENTCOM nêu rõ.

Trong ngày 29/10, giới chức Tehran xác nhận đã nhận được thư từ Phó Tổng thống Mỹ JD Vance gửi tới Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei. Tuy vậy, Iran chưa đưa ra phản hồi, đồng thời tiếp tục kiên quyết yêu cầu Washington đáp ứng 7 điều kiện của Tehran. Bức thư của ông Vance liên quan đến việc Mỹ hỗ trợ vật tư y tế cho dân thường Iran.