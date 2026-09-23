Iran bác thông tin từ bỏ điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Theo The Guardian, Iran bác bỏ thông tin cho rằng nước này từ bỏ các điều kiện tiên quyết để mở lại eo biển Hormuz trong cuộc đàm phán bất ngờ tại New York.

Cuộc đàm phán do Qatar làm trung gian, với sự tham gia của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cùng hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner.

Tổng thống Trump cho biết cuộc đàm phán kéo dài ba giờ tại trụ sở Liên Hợp Quốc, diễn ra “rất tốt” và “rất hiệu quả”, đồng thời gợi ý các cuộc thảo luận tiếp theo cũng có thể sớm diễn ra. Thông tin này khiến giá dầu Brent giảm xuống dưới 100 USD/thùng, lần đầu tiên trong hai tuần. Trong khi đó ông Witkoff mô tả cuộc đàm phán là “đáng khích lệ, mang tính xây dựng và thành công”.

Ông Esmail Baghaei. (Ảnh: Reuters)

Tại Tehran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei xác nhận cuộc đàm phán đã diễn ra, song khẳng định nước này không thay đổi lập trường.

Theo ông Baghaei, cuộc trao đổi với phía Mỹ thông qua Qatar nhằm truyền đạt các điều kiện của Iran, gồm chấm dứt chiến tranh trên mọi phương diện, chấm dứt các hoạt động quân sự của Mỹ, phong tỏa hải quân và chiến tranh kinh tế, đồng thời giải phóng các tài sản của Iran.

Ông nhấn mạnh những điều kiện này đã được chuyển tới phía Mỹ.

Iran từng đưa ra bảy điều kiện tiên quyết trước khi nối lại đàm phán. Trong 48 giờ qua, Tehran cho biết eo biển Hormuz có thể được mở lại trong vòng bảy ngày nếu các điều kiện này được đáp ứng.

Các số liệu mới nhất cho thấy chưa đến 5 tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày, thấp hơn đáng kể so với ước tính của Hải quân Mỹ.

Hoạt động vận tải năng lượng càng chịu sức ép khi tình hình tại eo biển Bab al-Mandab, tuyến hàng hải chiến lược nối Biển Đỏ với Ấn Độ Dương, tiếp tục bất ổn do hoạt động của lực lượng Houthi tại Yemen.

Iran ngày càng chịu sức ép từ các lệnh trừng phạt, trong khi phong tỏa hải quân của Mỹ khiến nước này gần như không thể xuất khẩu dầu, làm suy giảm nguồn ngoại tệ vốn rất cần thiết. Hôm 23/9, đội máy bay dân dụng Iran đứng trước nguy cơ bị đình chỉ hoạt động trên toàn cầu do Mỹ đe dọa áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với bất kỳ tổ chức nào hợp tác với đội bay dân sự của Iran.

Các quan chức Iran đã khẩn trương đàm phán với các nước láng giềng nhằm duy trì cầu hàng không.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian dự kiến phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 23/9 (giờ địa phương). Ông Pezeshkian ủng hộ đàm phán với Mỹ nhưng không trực tiếp tham gia cuộc đối thoại lần này. Ông cho rằng biên bản ghi nhớ (MoU) mà hai bên nhất trí ngày 17/6 vẫn là cơ sở để bắt đầu đàm phán.