Iran bác cáo buộc tấn công mạng các siêu thị tại Pháp, EU cân nhắc trừng phạt mới

Bộ Ngoại giao Iran khẳng định nước này không liên quan đến các vụ tấn công, đồng thời cho rằng những cáo buộc của Paris là thiếu căn cứ. Tehran cũng chỉ trích cách tiếp cận của Pháp và tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia trước những hành động từ bên ngoài mà nước này coi là trái pháp luật.

Phản ứng của Iran được đưa ra sau khi Pháp cáo buộc Iran thực hiện các cuộc tấn công mạng nhằm vào bộ điều khiển hệ thống làm lạnh tại hơn 700 cơ sở bán lẻ ngày 11-12/10. Theo Bộ Ngoại giao Pháp, vụ việc gây thiệt hại đáng kể về vật chất, hỏa hoạn và khiến lượng lớn thực phẩm bị hư hỏng, với tổng thiệt hại ước tính lên tới hàng chục triệu Euro.

Paris quy trách nhiệm cho nhóm Shahid Kaveh, đơn vị tác chiến mạng có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Pháp dự kiến triệu Đại sứ Iran, đồng thời đề nghị EU áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với những cá nhân và tổ chức bị cho là liên quan. Các công tố viên Pháp cũng đã mở cuộc điều tra đối với người đứng đầu nhóm này, hai cấp phó và một số cá nhân chưa xác định, đồng thời đề nghị ban hành lệnh bắt giữ quốc tế.

Về phía EU, người phát ngôn Ủy ban châu Âu Anouar El Anouni cùng ngày tuyên bố, khối này sẵn sàng đưa ra phản ứng nhanh chóng và thống nhất trước các vụ tấn công mạng tại Pháp. Ông nhấn mạnh EU ủng hộ Pháp và sẽ tận dụng các công cụ hiện có, bao gồm cả biện pháp trừng phạt, để ứng phó với các hoạt động tấn công mạng.

Ông El Anouni cho biết EU đang xây dựng các biện pháp trừng phạt bổ sung. Hồi tháng 3, khối này đã áp dụng biện pháp hạn chế đối với một thực thể Iran liên quan đến các hoạt động mạng nhằm vào một số quốc gia thành viên, trong đó có Thụy Điển và Pháp.