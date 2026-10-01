Iran bác cáo buộc liên quan âm mưu tấn công căn cứ không quân Anh

Cảnh sát Anh cuối tuần trước bắt giữ 5 người đàn ông gần căn cứ không quân Fairford với cáo buộc họ vi phạm quy định về chất nổ và "nghi ngờ chuẩn bị hành động khủng bố", nhưng sau đó cho những người này được tại ngoại. Ngày 30/9, Thủ tướng Anh Andy Burnham bất ngờ cho biết London có "cơ sở" để tin rằng Iran có liên quan đến vụ việc.

Máy bay ném bom B-1B trong căn cứ Fairford. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi sẽ nói thêm chi tiết vào thời điểm thích hợp, nhưng chúng tôi có thể khẳng định niềm tin của mình rằng Iran đã đóng một vai trò nhất định", ông Burnham nói, nhưng không cung cấp thêm chi tiết về những bằng chứng mà Chính phủ Anh đã tìm thấy.

Đáp lại, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi khẳng định Tehran không liên quan đến vụ việc, theo Interfax. Trong bài đăng trên X rạng sáng 1/10, ông Araqchi cho rằng London đã "tìm đến nhầm địa chỉ". "Việc thả tự do cho 'những nghi phạm khủng bố nước ngoài' đã nói lên tất cả", ông Araqchi viết.

Theo nhà chức trách Anh, cả 5 nghi phạm bị bắt hôm 27/9 đều là công dân Anh, cư trú tại London. Cảnh sát Anh xác nhận họ không phát hiện chất nổ trong phương tiện của các nghi phạm nên đã cho phép họ được tại ngoại sau khi nộp bảo lãnh.

Ông Laurence Taylor, người đứng đầu lực lượng cảnh sát chống khủng bố của Anh, cho biết thêm các nghi phạm đều ở độ tuổi 20. "Tôi hiểu tại sao diễn biến này lại gây ngạc nhiên cho một số người, nhưng tôi muốn nhắc lại rằng đây là một quyết định dựa trên quá trình điều tra, và là một quyết định dựa trên kinh nghiệm và chiến lược", ông Taylor nói.

Theo Sky News, vụ việc đã trở thành một phần của cuộc điều tra chống khủng bố quy mô lớn của cảnh sát Anh. Tuy nhiên, nguồn gốc và động cơ của âm mưu bị cáo buộc vẫn chưa được xác định.

Thủ tướng Burnham trước đó kêu gọi công chúng không suy đoán khi nhà chức trách đang xác minh các tình tiết. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết những người bị bắt từng nằm trong diện theo dõi và bày tỏ ngạc nhiên khi họ được tại ngoại. "Nếu là tôi, tôi sẽ không làm vậy", ông Trump nói.

Fairford có vị trí đặc biệt trong các hoạt động quân sự của Mỹ tại châu Âu. Trong chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran, căn cứ này từng là nơi triển khai oanh tạc cơ B-1B Lancer và B-52H Stratofortress, được sử dụng để tiến hành các cuộc không kích nhằm vào những mục tiêu quan trọng tại Iran.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) từng tuyên bố Fairford là "mục tiêu hợp pháp" cho các hoạt động đáp trả của Tehran. Hiện căn cứ này vẫn được cho là nơi triển khai 12 máy bay B-1B Lancer.