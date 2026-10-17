Iran bác cáo buộc đứng sau các cuộc tấn công của Houthi vào Saudi Arabia

“Cộng hòa Hồi giáo Iran bác bỏ bất kỳ cáo buộc nào cho rằng Iran đã đóng vai trò trong các hoạt động của Yemen (lực lượng Houthi),” người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết trong tuyên bố ngày 16/10, theo AFP.

Ông Baqaei nhấn mạnh các lực lượng này hành động dựa trên lợi ích và đánh giá riêng của họ, đồng thời cho rằng những cáo buộc nhằm vào Tehran là không đáng tin cậy. Ông đồng thời khẳng định Iran không cho rằng việc gia tăng căng thẳng trong khu vực là có lợi cho bất kỳ bên nào.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei. Ảnh: Press TV

Tuyên bố của quan chức Iran được đưa ra một ngày sau khi ông Rayed Krimly, Thứ trưởng Ngoại giao công chúng Saudi Arabia, cáo buộc Tehran tiếp tục "trang bị vũ khí, huấn luyện và hỗ trợ lực lượng Houthi” leo thang các hoạt động quân sự. Theo ông Krimly, Houthi cũng đã từ chối đề nghị tổ chức cuộc gặp tại Oman ngay khi đợt giao tranh mới nhất bắt đầu.

Đáp lại phát biểu này, ông Baqaei tái khẳng định Iran sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải giữa hai bên, cũng như sử dụng các kênh ngoại giao và thiện chí của mình để góp phần chấm dứt các hành động thù địch.

Kể từ tháng 7, lực lượng Houthi đã nhiều lần tấn công các mục tiêu của Saudi Arabia, bao gồm tàu chở dầu trên Biển Đỏ, cơ sở dầu mỏ và sân bay quốc tế tại Riyadh. Một cuộc tấn công nhằm vào sân bay này tuần trước đã khiến 13 người thiệt mạng.

Ngày 15/10, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công liên tục và ngày càng leo thang của Houthi nhằm vào Saudi Arabia; đồng thời chỉ trích các hành động tấn công và đe dọa hoạt động vận tải thương mại trên Biển Đỏ và Eo biển Bab al-Mandeb, cửa ngõ phía Nam dẫn vào Kênh đào Suez.

Hội đồng Bảo an cũng lên án các cuộc tấn công mà cơ quan này mô tả là “liều lĩnh” nhằm vào sân bay Riyadh. Theo liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu, sân bay này đã bị nhắm mục tiêu ít nhất 20 lần kể từ đầu tháng 10.

Theo AFP, các cuộc tấn công của lực lượng Houthi đã gia tăng sau khi lực lượng này mở chiến dịch tiến công chớp nhoáng tại Yemen hồi tháng 9, chiếm giữ nhiều khu vực chiến lược do chính phủ kiểm soát dọc bờ Biển Đỏ. Các lực lượng chính phủ đã mở chiến dịch phản công nhằm giành lại những khu vực bị Houthi chiếm giữ, nhưng đến nay vẫn chưa thể đảo ngược những bước tiến của lực lượng này.

Tình hình an ninh tiếp tục diễn biến phức tạp tại Aden, thủ đô lâm thời của chính phủ Yemen. Ngày 16/10, cơ quan an ninh địa phương cho biết 2 tên lửa đã rơi trong khuôn viên sân bay thành phố. Đây là vụ việc thứ hai cùng loại trong chưa đầy một tuần. Cơ quan này xác nhận không có người thiệt mạng.

Một ngày trước đó, lực lượng này đã tiến hành cuộc tấn công tên lửa nhằm vào dinh tổng thống tại Aden, khiến 5 người thiệt mạng và 16 người bị thương, theo Bộ trưởng Y tế Yemen.