Iran bác bỏ yêu cầu ngừng làm giàu uranium

Phát biểu với báo giới, ông Baghaei nhấn mạnh: “Quyền làm giàu uranium của Iran không phải do Đức, Pháp hay bất kỳ quốc gia nào khác trao cho chúng tôi”. Quan chức này đồng thời bày tỏ không đồng tình với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), cho rằng những nhận định của cơ quan này về khả năng Iran xây dựng một cơ sở làm giàu uranium mới tại thành phố Isfahan, miền Trung nước này, chỉ là những “suy đoán thiếu cơ sở kỹ thuật”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei trong cuộc họp báo ngày 15-11. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo ông Baghaei, IAEA đã mất quyền tiếp cận các cơ sở hạt nhân của Iran trong cuộc chiến giữa nước này với Mỹ và Israel. Tuy nhiên, Tehran không đình chỉ các nghĩa vụ liên quan đến cơ chế thanh sát và bảo đảm hạt nhân quốc tế. Khi được hỏi về khả năng phản ứng nếu các cuộc tấn công nhằm vào Iran tái diễn, ông Baghaei cảnh báo Tehran “sẽ không để bất kỳ đòn tấn công nào không bị đáp trả”.

TTXVN