Iran bác bỏ yêu cầu của Đức, tuyên bố cứng rắn về quyền làm giàu urani

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei phát biểu tại cuộc họp báo ở Tehran. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo truyền thông Qatar ngày 15/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei tuyên bố: “Quyền làm giàu urani của Iran không phải do Đức, Pháp hay bất kỳ quốc gia nào khác trao cho chúng tôi”.

Trước đó, theo hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran, ngày 7/10, Chủ tịch Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran Mohammad Eslami khẳng định Tehran sẽ không từ bỏ hoạt động làm giàu urani, coi đây là khâu thiết yếu để phát triển ngành công nghiệp hạt nhân trong nước.

Ông Eslami nói: "Làm giàu urani là một phần không thể tách rời của quy trình hạt nhân và chúng tôi sẽ không từ bỏ hoạt động này trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Liệu có thể không nắm giữ khâu đầu tiên của quy trình mà vẫn tuyên bố có một ngành công nghiệp hạt nhân hay không? Công nghiệp hạt nhân là động lực thúc đẩy khoa học và công nghệ".

Theo ông Eslami, chính người Mỹ, bao gồm cả Tổng thống đương nhiệm Donald Trump, đã đặt công nghệ hạt nhân ở vị trí ưu tiên hàng đầu trong các văn kiện về phát triển quốc gia, an ninh quốc gia và quốc phòng của Mỹ.

Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran cũng cho rằng tất cả các quốc gia đang nhanh chóng thúc đẩy các chương trình hạt nhân của mình. Ông khẳng định: "Iran là quốc gia có tiềm lực to lớn. Quyền phát triển và vươn tới những đỉnh cao tri thức là quyền của dân tộc Iran, và chúng tôi sẽ không lùi bước". Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ không giao nộp urani".

Cùng ngày 7/10, một quan chức Iran khác cũng nhấn mạnh: "Việc Mỹ công nhận quyền làm giàu urani của Iran là lằn ranh đỏ của Tehran... Iran sẽ không thể hiện bất kỳ sự linh hoạt nào về vấn đề làm giàu urani".

Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance kêu gọi Iran thu hẹp quy mô hoạt động làm giàu urani.

Về báo cáo mật của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cũng chỉ trích IAEA vì những suy đoán phi kỹ thuật liên quan đến khả năng Iran xây dựng cơ sở làm giàu urani mới tại thành phố Isfahan, miền Trung nước này.

Ông Baghaei cho biết IAEA đã mất quyền tiếp cận các cơ sở hạt nhân của Iran trong cuộc chiến với Mỹ và Israel, song khẳng định Tehran không đình chỉ các nghĩa vụ theo thỏa thuận thanh sát hạt nhân.

Khi được hỏi về khả năng Iran đáp trả nếu Mỹ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công, ông Baghaei tuyên bố Iran không để đòn tấn công nào diễn ra mà không bị đáp trả.