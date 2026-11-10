Iran bác bỏ khả năng chuyển urani ra nước ngoài

Trả lời phỏng vấn kênh Al Mayadeen, ông Baqaei cho biết Iran đã rút ngắn thời hạn thực hiện đề xuất từ 7 ngày xuống còn 2 ngày nhằm thể hiện thiện chí. Ông cáo buộc các quan chức Mỹ đưa ra những yêu cầu mâu thuẫn và liên tục thay đổi điều kiện đàm phán. Tehran vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao nhưng sẽ không đánh đổi lợi ích và an ninh quốc gia.

Về vấn đề hạt nhân, ông Baqaei cho biết các thanh sát viên Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế đã tiến hành kiểm tra định kỳ tại nhà máy điện hạt nhân Bushehr và một số cơ sở còn có thể tiếp cận. Tuy nhiên, hiện chưa có cơ chế cho phép thanh sát các cơ sở hạt nhân bị hư hại.

Liên quan đến eo biển Hormuz, Tehran đang tập trung khôi phục an ninh hàng hải theo các điều kiện của mình. Ông Baqaei nhấn mạnh việc Washington thực thi các nội dung trong bản ghi nhớ hồi tháng 6 sẽ mở đường cho giai đoạn đàm phán tiếp theo.

R.G