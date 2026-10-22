Iran bác bỏ khả năng chuyển urani được làm giàu ra nước ngoài

Phát biểu trong cuộc gặp Tổng tư lệnh quân đội quốc gia Pakistan Asim Munir đang thăm Tehran, ông Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, nhấn mạnh urani làm giàu là tài sản chiến lược và nguồn lực quốc gia của người dân Iran, phục vụ nhu cầu sử dụng trong nước. Ông khẳng định sẽ không có bất kỳ lượng vật liệu hạt nhân làm giàu nào được đưa ra khỏi Iran.

Trước đó cùng ngày, trong cuộc gặp với ông Asim Munir, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng bác bỏ khả năng đàm phán với Mỹ trong điều kiện bị đe dọa, yêu cầu Washington trước hết phải chấm dứt các mối đe dọa và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt. Lập trường cứng rắn này cho thấy khoảng cách lòng tin giữa hai bên vẫn rất lớn, trong bối cảnh Pakistan đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột tái diễn.