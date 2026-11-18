Tuy nhiên, các quan chức Mỹ nhấn mạnh rằng thông tin tình báo này chỉ phản ánh việc chuẩn bị các phương án tác chiến tiềm tàng chứ không phải bằng chứng về một cuộc tấn công sắp diễn ra hay Tehran đã quyết định thực hiện.

Ngay lập tức, Chính phủ Iran đã kiên quyết bác bỏ báo cáo này, gọi các cáo buộc là vô căn cứ. Phái đoàn ngoại giao Iran tại Liên hợp quốc cũng chính thức bác bỏ các cáo buộc liên quan đến vũ khí hóa học là "sai sự thật và bịa đặt".

Ảnh minh họa: Egyptoil.

Về phía Mỹ, người phát ngôn Nhà Trắng Lauren Bis tuyên bố chính quyền đang theo dõi sát sao nhưng khẳng định "tại thời điểm này không có mối đe dọa đáng tin cậy nào".

Báo cáo tình báo gây tranh cãi này xuất hiện trong bối cảnh cuộc xung đột quân sự kéo dài gần 9 tháng giữa Mỹ và Iran bắt đầu từ ngày 28/2 vẫn đang rơi vào thế bế tắc.

Giao tranh vẫn tiếp tục leo thang khi vào ngày 17/11, Mỹ đã tiến hành không kích một bệ phóng tên lửa của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran trên đảo Qeshm thuộc eo biển Hormuz, để đáp trả việc Iran tập kích hệ thống radar quân sự Mỹ tại căn cứ Sheikh Isa ở Bahrain trước đó.

Dù các kênh trung gian từ Oman và Qatar đang nỗ lực thúc đẩy đàm phán hòa bình, những cáo buộc mới về "bom bẩn" — loại vũ khí kết hợp thuốc nổ thông thường với chất phóng xạ — đang khiến nguy cơ đối đầu giữa Mỹ và Iran ngày càng trở nên phức tạp.