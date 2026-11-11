Iran bác bỏ cáo buộc tấn công mạng vào hệ thống tủ lạnh siêu thị Pháp

Khu vực đông lạnh của một siêu thị mở lại sau vụ tấn công mạng nhằm vào nhiều siêu thị ở Montreuil, Pháp, ngày 14-10-2026

Trong tuyên bố phát đi chiều 10-11, Bộ Ngoại giao Iran nêu rõ: "Bộ Ngoại giao Iran cực lực bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ và một chiều của chính phủ Pháp đối với Iran liên quan đến các hoạt động mạng bị cáo buộc ở Pháp".

Tuyên bố nhấn mạnh Tehran mạnh mẽ lên án chính sách sáo mòn đổ lỗi cho Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Trước đó, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cáo buộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đứng sau vụ tấn công mạng xảy ra trong hai ngày 11 và 12-10, khiến hàng trăm siêu thị trên khắp nước Pháp phải tiêu hủy toàn bộ thực phẩm tươi sống do nhiệt độ tủ lạnh và tủ đông bị nâng lên bất thường.

Theo cơ quan chức năng Pháp, thủ đoạn tấn công là xâm nhập từ xa vào hệ thống điều khiển, kích hoạt chu trình rã đông khiến nhiệt độ tăng cao. Hàng trăm cơ sở bán lẻ đã bị ảnh hưởng.

Ông Barrot cho biết Pháp đã triệu Đại sứ Iran tại Paris và đang thúc đẩy áp đặt các biện pháp trừng phạt ở cấp độ châu Âu.

Ông khẳng định Paris sẽ "không loại trừ bất cứ điều gì và sẽ thực hiện mọi biện pháp, kể cả những biện pháp chúng tôi có thể không công bố công khai mà tương xứng và cần thiết để ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào khác".

Trong khi đó, Iran tuyên bố sẽ không ngần ngại thực hiện các biện pháp cần thiết và phù hợp để bảo vệ lợi ích quốc gia và an ninh trước các hoạt động phi pháp từ nước ngoài.

Tehran cho rằng Paris đang cho thấy những thất bại quản trị của chính mình bằng các bằng những cáo buộc này.

"Một chính phủ thậm chí không thể quản lý được nhiệt độ của chính những chiếc tủ lạnh của mình, nay lại tìm cách đổ lỗi cho các tác nhân nước ngoài thông qua những cáo buộc lố bịch này", tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran viết.

Các sự cố tương tự sau đó đã được ghi nhận tại ít nhất 11 quốc gia châu Âu khác vào đầu tháng 11.

Cũng trong ngày 10-11, Liên minh châu Âu cho biết đang xem xét đưa ra phản ứng nhanh chóng và thống nhất sau khi thảo luận với các quốc gia thành viên về thông báo của Pháp.

Theo Gulf News