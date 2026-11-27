Phát biểu trên được ông Araghchi đưa ra trong các cuộc điện đàm riêng rẽ với Ngoại trưởng Kuwait Sheikh Jarrah Al-Sabah và Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani. Trong các cuộc trao đổi, người đứng đầu ngành ngoại giao Iran nhấn mạnh Tehran “không có bất kỳ vai trò hay hay sự liên quan nào” trong sự cố này, đồng thời bày tỏ sẵn sàng cùng phía Kuwait và Italia thành lập cơ chế điều tra chung nhằm làm rõ các chi tiết, xác định nguồn gốc thiết bị bay cũng như các bên liên quan.

Trong khi đó, người phát ngôn cấp cao của các lực lượng vũ trang Iran Abolfazl Shekarchi bác bỏ cáo buộc từ phía Kuwait, khẳng định quân đội Iran không tiến hành bất kỳ hoạt động quân sự hay tấn công nào trong khu vực.

Trước đó cùng ngày, người phát ngôn quân đội Kuwait Saud Abdulaziz Al-Atwan cho biết trên mạng xã hội X rằng lực lượng nước này đã phát hiện và đánh chặn một số thiết bị bay không người lái xâm nhập không phận. Phía Kuwait cáo buộc Iran có liên quan đến vụ việc. Theo ông Al-Atwan, các mảnh vỡ tại cơ sở bị tấn công đã khiến 2 công dân Italia thiệt mạng, 1 công dân Kuwait và 1 công dân Pakistan bị thương, đồng thời gây thiệt hại về vật chất.

Về phía Italia, Thủ tướng Giorgia Meloni đã gửi lời chia buồn tới gia đình hai công dân thiệt mạng trong vụ việc. Ngoại trưởng Antonio Tajani cũng đã điện đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi để trao đổi và đề nghị làm rõ các thông tin liên quan. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng kêu gọi gia tăng sức ép đối với Iran, yêu cầu nước này chấm dứt các hành động quân sự nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh.

Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Saudi Arabia và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) bày tỏ quan ngại, cho rằng sự cố này có thể ảnh hưởng đến ổn định khu vực. Kuwait cho biết lực lượng vũ trang nước này tiếp tục tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh.