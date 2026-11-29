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Ngày 28/11, Bộ Y tế Iran thông báo ít nhất 32 người đã tử vong và 865 người phải nhập viện với các triệu chứng ngộ độc sau khi sử dụng đồ uống có cồn không đạt chuẩn tại một số địa phương của nước này kể từ ngày 31/10.

Theo thông tin đăng trên mạng xã hội X, ông Hossein Kermanpour, người đứng đầu bộ phận quan hệ công chúng của Bộ Y tế Iran, cho biết trong số 865 người được đưa đến các cơ sở y tế có 746 nam giới và 119 nữ giới.

Tỉnh Hormozgan ghi nhận số ca tử vong cao nhất với 10 trường hợp, tiếp đến là huyện Neyshabur thuộc tỉnh Khorasan Razavi với 6 trường hợp và thành phố Shiraz thuộc tỉnh Fars với 5 trường hợp.

Hiện có 160 người vẫn đang điều trị tại bệnh viện, trong đó 24 người phải chăm sóc tại các đơn vị hồi sức tích cực và 8 người đã rơi vào tình trạng chết não.

Tại Iran, hoạt động sản xuất, mua bán và tiêu thụ đồ uống có cồn đều bị coi là bất hợp pháp./.