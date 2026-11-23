iQOO 16s vừa xuất hiện trên cơ sở dữ liệu Geekbench, cho thấy máy dùng vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, RAM 12GB và đang được thử nghiệm trên hệ điều hành Android 17. Theo The Tech Outlook, thiết bị ghi nhận 1874 điểm đơn nhân và 6686 điểm đa nhân.

Đây là thông tin mới nhất về mẫu điện thoại này, sau khi thiết bị đã lộ diện qua các chứng nhận từ GSMA và SIRIM. Dữ liệu Geekbench giúp hình dung rõ hơn về sức mạnh xử lý của máy trước thềm ra mắt chính thức.

Điểm Geekbench của iQOO 16s nói lên điều gì?

Theo Geekbench 7.1.0, iQOO 16s xuất hiện dưới mã model "vivo I2606". Thiết bị đạt 1874 điểm ở bài kiểm tra đơn nhân và 6686 điểm ở bài kiểm tra đa nhân, cho thấy khả năng xử lý mạnh mẽ.

Điểm hiệu năng Geekbench của mẫu điện thoại iQOO 16s

Cần lưu ý đây là kết quả từ một cơ sở dữ liệu đo hiệu năng, ghi nhận khi máy còn trong giai đoạn thử nghiệm. Hiệu năng thực tế của phiên bản thương mại có thể khác, tùy thuộc vào phần mềm hoàn thiện khi sản phẩm chính thức lên kệ.

Snapdragon 8s Gen 4 và GPU Adreno 825 đứng sau kết quả này

Sức mạnh của iQOO 16s đến từ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, mã định danh SM8735. Chipset đi kèm bo mạch chủ có tên mã "sun" và tích hợp bộ xử lý đồ họa Adreno 825, được kỳ vọng đáp ứng tốt các tác vụ đồ họa nặng.

Đi sâu vào cấu trúc, vi xử lý của máy có thiết kế 8 nhân, chia thành nhiều cụm xung nhịp khác nhau. Cách bố trí này giúp thiết bị cân bằng giữa hiệu suất đỉnh và khả năng tiết kiệm năng lượng.

Bốn cụm nhân và xung nhịp tối đa

Theo cách phân bổ trên, một nhân hiệu năng cao đảm nhận các tác vụ cần xung nhịp lớn nhất. Trong khi đó, hai nhân tiết kiệm điện với xung nhịp thấp nhất phù hợp cho các công việc nhẹ và nền.

RAM 12GB và Android 17: dấu hiệu chuẩn bị về phần mềm

Bên cạnh CPU, cơ sở dữ liệu xác nhận máy có dung lượng RAM khả dụng là 10.97GB, tương đương phiên bản RAM 12GB thương mại. Con số khả dụng thấp hơn dung lượng danh định vì một phần bộ nhớ được hệ thống sử dụng.

Đáng chú ý, iQOO 16s đang được thử nghiệm trên nền tảng Android 17. Điều này cho thấy nhà sản xuất đã chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt phần mềm trước khi sản phẩm ra mắt.

Những thông tin còn chưa rõ

Hiện các nguồn tin chưa công bố giá bán, thời điểm ra mắt hay thông số về màn hình, camera và pin của iQOO 16s. Các thông tin trên đều xuất phát từ dữ liệu rò rỉ, chưa phải công bố chính thức từ nhà sản xuất.

Người dùng quan tâm nên theo dõi các thông báo chính thức để có thông tin đầy đủ và chính xác hơn về sản phẩm.