📊 Xem thống kê chi tiết trận Ipswich 2-1 Fulham: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Ipswich2 - 1FulhamKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Ipswich tiếp đón Fulham.

12'Thế trận giằng co trong những phút đầu

Sau hơn 10 phút bóng lăn, đôi bên nhập cuộc khá thận trọng khi tỷ số vẫn là 0-0. Thế trận diễn ra tương đối cân bằng với thời lượng kiểm soát bóng 51% - 49% nghiêng về Ipswich, trong khi mỗi đội cũng chỉ mới phạm lỗi 1 - 1.

19'Leif Davis nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 19, hậu vệ Leif Davis của Ipswich phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Trận đấu trên sân Portman Road Stadium vẫn đang giằng co với tỷ số 0-0 khi cả hai đội đều chơi đầy quyết liệt.

25'Fulham áp đảo tỷ lệ cầm bóng

Trôi qua nửa đầu hiệp một, Fulham nắm hoàn toàn quyền kiểm soát tuyến giữa với thời lượng cầm bóng 39% - 61%. Dù vậy, thế trận giằng co khiến cả hai bên mới chỉ tung ra số pha dứt điểm ngang nhau là 2 - 2, trong đó Ipswich sở hữu cú sút trúng đích duy nhất (1 - 0).

39'Fulham áp đảo quyền kiểm soát bóng

Tiến về những phút cuối hiệp một, Fulham hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 65% so với 35% của Ipswich. Đội khách cũng vượt trội về số lần hãm thành khi tung ra số pha dứt điểm 2 - 6, dẫu vậy sự hiệu quả vẫn là dấu hỏi khi mỗi bên mới chỉ có 1 - 1 lần sút trúng đích và tỷ số vẫn giữ ở mức 0-0.

44'Josh King nhận thẻ vàng trước giờ nghỉ

Phút 44, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Josh King bên phía Fulham sau một tình huống phạm lỗi. Dù kiểm soát bóng vượt trội trong hiệp một nhưng đội khách vẫn chưa thể khai thông thế bế tắc khi tỷ số tạm thời là 0-0.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

51'Calvin Bassey nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 51, hậu vệ Calvin Bassey của Fulham phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Đây đã là chiếc thẻ vàng thứ hai của đội khách kể từ đầu trận, trong bối cảnh hai đội vẫn đang giằng co với tỷ số hòa 0-0.

51'Fulham áp đảo quyền kiểm soát bóng

Bước sang phút 51, Fulham tiếp tục nắm thế chủ động trên sân với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội 62% so với 38% của đội chủ nhà Ipswich. Đội khách cũng tích cực bắn phá khung thành hơn khi sở hữu số pha dứt điểm 3-7, dù độ chuẩn xác của hai bên vẫn đang ngang ngửa với tỷ lệ trúng đích 1-1.

55'Ryan Sessegnon mở tỷ số cho Fulham

Phút 55, Ryan Sessegnon tỏa sáng mang về bàn thắng quý giá giúp Fulham vươn lên dẫn trước 0-1. Pha lập công phản ánh đúng thế trận khi đội khách hoàn toàn vượt trội với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 62%.

63'Ipswich thay người tìm phương án gỡ hòa

Phút 63, Ipswich có sự điều chỉnh nhân sự khi Exequiel Palacios được tung vào sân thay thế cho Florentino Luís. Đang bị dẫn 0-1 ngay trên sân nhà Portman Road Stadium, đội chủ nhà rất cần làm mới tuyến giữa để gia tăng sức ép tìm kiếm bàn gỡ.

63'Ipswich làm mới hàng công tìm bàn gỡ

Phút 63, ban huấn luyện Ipswich quyết định tung Jack Clarke vào sân thế chỗ Jaden Philogene-Bidace. Đội chủ nhà cần tăng cường sức ép trên mặt trận tấn công khi đang bị dẫn trước 0-1 ngay tại Portman Road Stadium.

63'Fulham duy trì thế áp đảo

Bước sang phút 63, Fulham vẫn hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội 60% so với 40% của Ipswich. Đội khách liên tục gây sức ép khi áp đảo về số pha dứt điểm 11-6 cũng như phạt góc 5-2, khiến đội chủ nhà gặp vô vàn khó khăn trong nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ.

71'Ipswich làm mới hàng công tìm bàn gỡ

Phút 71, Ipswich quyết định tăng cường sức ép khi tung Chuba Akpom vào sân thế chỗ Julio Enciso. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-1 ngay trên sân nhà Portman Road Stadium, đội chủ nhà rất cần sự tươi mới để lật ngược tình thế trước Fulham.

71'Ipswich tăng cường hàng công tìm bàn gỡ

Phút 71, Ipswich quyết định làm mới hàng công khi tung Zian Flemming vào sân thế chỗ Emersonn. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-1 ngay trên sân nhà Portman Road Stadium, đội chủ nhà rất cần sự đột biến để xoay chuyển cục diện trận đấu.

71'Fulham làm mới tuyến giữa khi dẫn bàn

Phút 71, Fulham có sự điều chỉnh nhân sự khi Manuel Ángel Morán được tung vào sân thế chỗ Shea Charles. Đội khách đang tạm dẫn 0-1 và nước đi này có thể nhằm bổ sung thể lực để bảo toàn lợi thế mong manh trên sân Portman Road Stadium.

75'Fulham duy trì thế chủ động

Bước sang phút 75, Fulham vẫn làm chủ nhịp độ trên sân với 58% thời lượng kiểm soát bóng và tạo ra áp lực liên tục lên khung thành đối phương. Đội khách vượt trội về số pha dứt điểm với tỷ lệ 7 - 11 (trúng đích 2 - 4), khiến Ipswich gặp nhiều khó khăn trong nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ.

76'Fulham làm mới hàng công với Rodrigo Muniz

Phút 76, Fulham quyết định rút Josh King ra nghỉ để nhường chỗ cho Rodrigo Muniz. Trong bối cảnh đang dẫn 0-1 ngay trên sân Portman Road Stadium, sự xuất hiện của nguồn năng lượng mới trên hàng công có thể giúp đội khách duy trì sức ép và bảo toàn lợi thế mong manh.

76'Fulham làm mới hàng công nhằm bảo toàn lợi thế

Phút 76, Fulham quyết định rút Oscar Bobb ra nghỉ và tung Kevin Santos Lopes de Macedo vào sân. Đội khách đang dẫn trước 0-1 ngay tại Portman Road Stadium và sự điều chỉnh nhân sự này có thể giúp họ duy trì sức ép cũng như bảo vệ cách biệt mong manh.

81'Ipswich tăng cường hàng công tìm bàn gỡ

Phút 81, Ipswich quyết định làm mới hàng công khi rút Daizen Maeda ra nghỉ và tung Sindre Walle Egeli vào sân. Đang bị Fulham dẫn 0-1 ngay trên sân nhà Portman Road Stadium, đội bóng áo xanh buộc phải dồn lực tìm kiếm bàn gỡ trong những phút thi đấu ít ỏi còn lại.

84'Manuel Ángel Morán nhận thẻ vàng ở phút 84

Phút 84, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Manuel Ángel Morán bên phía Fulham sau một tình huống phạm lỗi. Đội khách đang nỗ lực bảo vệ cách biệt 0-1 mong manh trong những phút cuối trận tại sân Portman Road Stadium.

87'Hugo Larsson vào sân tiếp sức cho Fulham

Phút 87, Fulham tiến hành điều chỉnh nhân sự khi rút Gonzalo García ra nghỉ để nhường chỗ cho Hugo Larsson. Khi tỷ số đang là 1-1, đội khách cần thêm sự tươi mới nơi tuyến giữa nhằm tìm kiếm cơ hội định đoạt trận đấu trong những phút ít ỏi còn lại.

87'Fulham tăng cường hàng công ở những phút cuối

Phút 87, Fulham quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Emile Smith Rowe được tung vào sân thế chỗ Alex Iwobi. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, đội khách dường như muốn tận dụng nguồn năng lượng mới để tìm kiếm bàn thắng định đoạt trận đấu.

87'Fulham nắm quyền kiểm soát về cuối trận

Tiến về những phút cuối trận, Fulham vẫn duy trì thế chủ động với thời lượng cầm bóng 54% so với 46% của Ipswich. Đội khách không chỉ bảo toàn cách biệt 0-1 mà còn nhỉnh hơn về số pha hãm thành với 11 lần dứt điểm (4 trúng đích), buộc hàng thủ đối phương phải liên tục chống đỡ.

88'Abdoul Ouattara gỡ hòa quý giá cho Ipswich

Phút 88, Abdoul Ouattara tỏa sáng đúng lúc để mang về bàn gỡ hòa 1-1 quý như vàng cho Ipswich ngay trên sân Portman Road Stadium. Pha lập công muộn màng giúp đội chủ nhà giật lại 1 điểm đầy kịch tính trước Fulham khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn lại ít phút.

90+1'Dara O'Shea đưa Ipswich vượt lên dẫn 2-1

Vào phút 90+1', từ đường kiến tạo của Jack Clarke, Dara O'Shea đã dứt điểm chuẩn xác để ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Ipswich. Bàn thắng ở những phút bù giờ giúp đội chủ nhà Portman Road Stadium hoàn tất màn ngược dòng đầy cảm xúc.

90+4'Thẻ vàng cho Emile Smith Rowe

Phút 90+4, Emile Smith Rowe bên phía Fulham phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi. Tâm lý nóng vội khi để đối thủ ngược dòng dẫn 2-1 ở những phút bù giờ khiến đại diện thành London không còn giữ được sự bình tĩnh.

KTKết thúc: Ipswich 2-1 Fulham

Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 22:56 10/10/2026

Ipswich đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào cuộc tiếp đón Fulham vào lúc 21h00 ngày 10/10/2026 trên sân vận động Portman Road Stadium. Trận cầu này mang ý nghĩa bản lề đối với đội chủ nhà trong việc thiết lập vị thế vững chắc ở nửa trên bảng xếp hạng, đồng thời đặt ra thử thách không nhỏ cho các vị khách đang nỗ lực tìm kiếm điểm số quý giá.

Vị thế bảng xếp hạng và phong độ đôi bên

Ipswich hiện nắm giữ vị trí thứ 11 với 6 điểm sau những lượt trận đã qua. Sự hiện diện ở khu vực giữa bảng giúp đội bóng này duy trì áp lực cạnh tranh trực tiếp với các câu lạc bộ xếp trên. Trong 5 trận gần nhất, phong độ của Ipswich ghi nhận 2 chiến thắng và 3 trận thua, với chuỗi kết quả lần lượt là thắng, thua, thua, thắng và thua theo thứ tự từ trận gần nhất trở về trước.

Trái ngược với đà thăng tiến của đối thủ, Fulham đang gặp nhiều trở ngại khi xếp ở vị trí thứ 19 với 2 điểm vỏn vẹn. Màn trình diễn của đại diện này trong 5 trận đấu gần đây phản ánh chuỗi trận chững lại với 3 thất bại liên tiếp trước khi có thêm 2 trận hòa. Việc chưa có được chiến thắng nào trong quãng thời gian này buộc Fulham phải nhập cuộc thận trọng hơn tại Portman Road Stadium.

Lịch sử đối đầu và yếu tố sân bãi

Dù có khởi đầu mùa giải kém thuận lợi hơn, Fulham lại sở hữu thành tích đối đầu trực tiếp vượt trội. Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội chỉ ra rằng Fulham giành tới 3 chiến thắng, trong khi hai đội hòa nhau 2 trận và Ipswich chưa có bất kỳ thắng lợi nào.

Tuy nhiên, lợi thế sân nhà Portman Road Stadium đóng vai trò điểm tựa chiến lược cho Ipswich ở lần tái đấu này. Sự cổ vũ từ khán đài cùng cách biệt 4 điểm trên bảng tổng sắp sẽ là động lực để đội chủ nhà quyết tâm thay đổi cục diện đối đầu bất lợi trong quá khứ.

Nhận định xu hướng trận đấu

Sự chênh lệch về điểm số (6 điểm so với 2 điểm) cùng khoảng cách thứ bậc (hạng 11 so với hạng 19) biến Ipswich thành bên nắm quyền chủ động trong việc kiểm soát nhịp độ. Mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục đòi hỏi đội bóng chủ sân Portman Road Stadium phải duy trì tính kỷ luật và sự hiệu quả ở các thời khắc quyết định.

Về phần Fulham, nhiệm vụ cải thiện chuỗi trận không thắng đặt lên vai họ áp lực lớn. Nếu không sớm tìm lại sự chặt chẽ trong khâu phòng ngự, đội khách nhiều khả năng sẽ đối mặt với muôn vàn khó khăn trước một Ipswich đang khát khao tích lũy trọn vẹn điểm số trên sân nhà.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)