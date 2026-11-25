Từ những kết quả đã đạt được, IPPG đưa ra ba cam kết hành động trong thời gian tới. Bà Lê Hồng Thủy Tiên, Tổng giám đốc IPPG tại sự kiện.

Ngày 23/11/2026, tại Hà Nội, Tập đoàn IPPG được trao Giải Nhất hạng mục “Bình đẳng giới thông qua tham gia cộng đồng và quan hệ đối tác” tại Lễ trao Danh hiệu UN Women WEPs Awards 2026 Việt Nam do UN Women và Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (VWEC – VCCI) tổ chức.

Lễ trao giải diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn doanh nghiệp “Bình đẳng là thịnh vượng: Doanh nghiệp kiến tạo giá trị bền vững”, với sự tham dự của lãnh đạo VCCI, UN Women Việt Nam, Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT), đại diện các bộ, ngành, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp.

Bà Lê Hồng Thủy Tiên, Tổng giám đốc IPPG tại sự kiện.

Tại sự kiện, bà Lê Hồng Thủy Tiên, Tổng giám đốc IPPG, chia sẻ về hành trình nghề nghiệp, những kết quả doanh nghiệp đạt được trong thúc đẩy bình đẳng giới, đồng thời đưa ra một số kiến nghị nhằm mở rộng cơ hội tham gia thị trường cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.

TỪ CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP ĐẾN HỆ SINH THÁI DÀNH CHO PHỤ NỮ

Hơn 30 năm trước, bà Lê Hồng Thủy Tiên bắt đầu sự nghiệp ở vị trí tiếp viên hàng không. Nhìn lại hành trình của mình, bà cho rằng cơ hội đóng vai trò quan trọng trong việc giúp phụ nữ phát huy năng lực và đảm nhận những vị trí có trách nhiệm cao hơn.

“Hôm nay, ở vị trí có thể trao cơ hội cho người khác, tôi thường tự hỏi: Có bao nhiêu phụ nữ đã sẵn sàng đảm nhận những trọng trách lớn hơn, và chúng ta đã làm gì để họ có cơ hội chứng minh năng lực?”, bà Thủy Tiên chia sẻ.

Theo bà, khi nhắc đến phụ nữ Việt Nam, bên cạnh những phẩm chất như kiên cường, tận tụy và hy sinh, cần nhìn nhận họ ở vai trò những nữ lãnh đạo bản lĩnh, doanh nhân sáng tạo, những người kiến tạo giá trị và góp phần định hình tương lai của nền kinh tế toàn cầu.

Bà Lê Hồng Thủy Tiên, Tổng giám đốc IPPG cùng bà Caroline T. Nyamayemombe, Trưởng Đại Diện UNWomen tại VN và bà Nguyễn Kim Lan - Quản lý CT Tăng cường quyền năng kinh tế cho Phụ nữ- UNWOMEN Việt Nam.

Với IPPG, thúc đẩy bình đẳng giới không chỉ dừng ở việc tạo cơ hội thăng tiến cho lao động nữ trong nội bộ mà còn được mở rộng sang hoạt động kinh doanh và quan hệ đối tác.

IPPG là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên tại Việt Nam ký Thỏa thuận Đối tác với UN Women. Trên nền tảng hợp tác này, tập đoàn xây dựng IPPG-SHEcosystem – Hệ sinh thái vì phụ nữ, đồng thời triển khai các Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ (WEPs) trên toàn hệ thống trong giai đoạn 2025–2027. Việc thực hiện được gắn với các chỉ tiêu KPI và đo lường hằng năm.

Theo số liệu doanh nghiệp công bố, phụ nữ hiện chiếm 56% đội ngũ quản lý tại IPPG. Trong năm qua, tỷ lệ nhân sự nữ được bổ nhiệm, thăng chức đạt 57%.

Đáng chú ý, ở khía cạnh chuỗi cung ứng, trong hai năm, có 102 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ trở thành nhà cung cấp, đối tác của IPPG, với tổng giá trị hợp tác đạt 262 tỷ đồng.

“Một quyết định mua hàng hôm nay có thể mở ra cả một thị trường mới cho họ ngày mai”, bà Thủy Tiên nhấn mạnh.

Theo Tổng giám đốc IPPG, bình đẳng giới không nên chỉ được nhìn nhận như một khoản chi cho trách nhiệm xã hội, mà còn là khoản đầu tư vào nguồn nhân lực, năng lực cạnh tranh và vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

BA CAM KẾT ĐƯA BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ những kết quả đã đạt được, IPPG đưa ra ba cam kết hành động trong thời gian tới.

Thứ nhất, đưa bình đẳng giới vào hoạt động quản trị trên toàn hệ thống và đo lường kết quả hằng năm. Thứ hai, tiếp tục mở rộng cơ hội tham gia chuỗi cung ứng của IPPG cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Thứ ba, chia sẻ bộ công cụ và phương pháp đo lường của SHEcosystem, phối hợp với UN Women, VCCI và VWEC nhân rộng những mô hình hiệu quả.

Các cam kết này cho thấy cách tiếp cận của doanh nghiệp không chỉ tập trung vào tỷ lệ lao động nữ hay cơ hội thăng tiến trong nội bộ, mà còn hướng đến việc tạo thêm cơ hội tiếp cận thị trường, đơn hàng và đối tác cho các doanh nghiệp nữ chủ.

Đây cũng là một trong những vấn đề được bà Lê Hồng Thủy Tiên đề cập trong kiến nghị chính sách tại diễn đàn.

KIẾN NGHỊ THÍ ĐIỂM DÀNH 5% GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG CHO DOANH NGHIỆP NỮ LÀM CHỦ

Theo bà Thủy Tiên, Việt Nam đã có những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Trong lĩnh vực đấu thầu, Nghị quyết 198/2025/QH15 của Quốc hội quy định dành các gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa và gói thầu hỗn hợp sử dụng ngân sách nhà nước có giá không quá 20 tỷ đồng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ thuộc nhóm được ưu tiên.

Trong lĩnh vực khởi nghiệp, Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026–2035” theo Quyết định 2415/QĐ-TTg năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ hướng tới hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp kinh doanh, giúp doanh nghiệp, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ nâng cao năng lực, chuyển đổi số và phát triển kinh doanh bền vững.

“Từ các chính sách này, chúng ta có thể mở thêm cơ hội cho bao nhiêu doanh nghiệp?”, bà Thủy Tiên đặt vấn đề.

Từ thực tế đó, bà kiến nghị Chính phủ giao Bộ Tài chính triển khai thí điểm trong hai năm, bắt đầu từ tháng 7/2027, tại một số bộ, ngành và địa phương.

Cụ thể, đề xuất đặt mục tiêu 5% tổng giá trị hợp đồng trong các gói thầu thí điểm được trao cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ. Việc lựa chọn nhà thầu vẫn phải bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về năng lực, chất lượng và giá.

Bên cạnh đó, bà đề xuất công khai hằng năm địa chỉ các cơ quan nhận hỗ trợ từ những chính sách này, đồng thời công bố số lượng doanh nghiệp tham gia, số doanh nghiệp nữ làm chủ trúng thầu và tổng giá trị hợp đồng. Việc công khai dữ liệu sẽ là cơ sở đánh giá hiệu quả thực hiện trước khi xem xét nhân rộng.

Theo bà Thủy Tiên, đối với một doanh nghiệp nhỏ, một hợp đồng có thể tạo điều kiện để doanh nghiệp tuyển thêm lao động, đầu tư sản xuất và tích lũy kinh nghiệm, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh tại những thị trường lớn hơn.

“Đó là cơ hội mà sức mua của Nhà nước có thể mở ra”, bà nói.

MỞ RỘNG CƠ HỘI TỪ NHỮNG QUYẾT ĐỊNH CỤ THỂ

Kết thúc bài phát biểu, Tổng Giám đốc IPPG kêu gọi lãnh đạo doanh nghiệp bắt đầu thúc đẩy bình đẳng giới bằng những hành động cụ thể trong hoạt động quản trị và kinh doanh.

Bà đề nghị mỗi lãnh đạo doanh nghiệp nghĩ đến một người phụ nữ trong đội ngũ hoặc một doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, sau đó biến sự quan tâm thành một cuộc hẹn, một lời mời chào hàng hoặc một quyết định giao việc.

“Trao cơ hội cho một người phụ nữ có thể thay đổi cuộc đời cô ấy. Nhưng xây dựng một hệ sinh thái công bằng có thể mở ra tương lai bền vững cho nhiều thế hệ”, bà Thủy Tiên nhấn mạnh.

Với hơn 40 năm hoạt động, IPPG (Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Liên Thái Bình Dương) hiện hoạt động trong các lĩnh vực bán lẻ phi hàng không, phân phối thương hiệu quốc tế và đầu tư trung tâm thương mại, nhà ga quốc tế. Tập đoàn có hơn 138 thương hiệu quốc tế và khoảng 25.000 nhân sự.

Trước đó, IPPG từng nhận Giải thưởng UN Women WEPs năm 2021 ở hạng mục Cam kết của Lãnh đạo.