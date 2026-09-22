IPO robot hình người quá nóng, cơ quan quản lý Trung Quốc bắt đầu “đạp phanh”

Theo Nhân dân Nhật báo, đến cuối năm 2025 Trung Quốc đã có 165 doanh nghiệp sản xuất robot hoàn chỉnh. Ảnh: Sohu.

Một thống kê cập nhật đến tháng 8/2026 của Tianyancha - trang web theo dõi doanh nghiệp Trung Quốc - cho thấy con số doanh nghiệp liên quan đến robot đã vượt 1,165 triệu. Riêng từ đầu năm 2026 đã có khoảng 144.000 doanh nghiệp liên quan đến robot đăng ký mới. Nếu tính riêng doanh nghiệp có năng lực sản xuất robot hoàn chỉnh thì đến cuối năm 2025 cũng có tới 165 nơi.

Theo Cailian Press (Tài Liên Xã), giới bảo lãnh phát hành tại các ngân hàng đầu tư đã nhận được cảnh báo về các đợt IPO công nghệ lõi (Hard Tech) — trong đó bao gồm ngành robot. Nếu doanh nghiệp không sở hữu vị thế hàng đầu vượt trội trong ngành, tiến trình lên sàn hoàn toàn có thể bị ngưng trệ. Đại diện một công ty chứng khoán cho biết, thông báo này không ban hành theo dạng "hướng dẫn cửa sổ" (Window Guidance - chỉ đạo ngầm) thông thường, mà nhằm mục đích siết chặt trách nhiệm kiểm duyệt, sàng lọc ngay từ “vòng gửi xe” của các tổ chức bảo lãnh.

Unitree IPO thành công đã kéo theo làn sóng các doanh nghiệp robot xin niêm yết. Ảnh: Sohu.

Ba tiêu chí để công ty robot hình người được lên sàn

Về định hướng thẩm định đối với các doanh nghiệp robot muốn IPO, giới ngân hàng đầu tư tiết lộ trọng tâm là cơ quan quản lý chủ yếu xoáy sâu vào việc xem doanh nghiệp đã hình thành được chu trình thương mại khép kín bền vững hay chưa.

Cụ thể, có ba tiêu chí cứng: Trước hết là doanh thu thực chất: Doanh nghiệp phải có nguồn doanh thu thường xuyên ổn định, chân thực và có khả năng nhân rộng; tuyệt đối không "sơn phết" báo cáo tài chính bằng cách dựa chủ yếu vào trợ cấp chính phủ, giao dịch với bên liên quan, các khoản thu nhập bất thường một lần hay mô hình "trung tâm thu thập dữ liệu" nhằm làm đẹp kết quả kinh doanh.

Thứ hai, có lộ trình cắt lỗ: Triển vọng lợi nhuận phải cho thấy xu hướng ngày càng khả quan, trong đó mức thua lỗ được thu hẹp dần thay vì kéo dài không có dấu hiệu cải thiện.

Cuối cùng, có năng lực thương mại hóa thực tế: Doanh nghiệp phải có khả năng sản xuất và giao hàng ở quy mô lớn, sở hữu nhóm khách hàng ổn định và có các kịch bản ứng dụng robot trong thực tế. Điều này nhằm loại bỏ những công ty vẫn chủ yếu dừng ở giai đoạn trình diễn công nghệ hoặc thử nghiệm trong phòng lab nhưng chưa chứng minh được khả năng thương mại hóa.

Giá cổ phiếu của Unitree sau khi lên sàn lao dốc không phanh. Ảnh: Sohu.

Cơn sốt IPO doanh nghiệp làm robot vẫn chưa hạ nhiệt

Dù cơ quan quản lý siết chặt tiêu chuẩn, làn sóng IPO của các doanh nghiệp robot hình người tại Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.

Hiện trên thị trường A-share có ba doanh nghiệp robot hình người đang xếp hàng chờ IPO, gồm Leju Robot (Lạc Tụ), Dobot (Việt Cương) và DEEP Robotics (Vân Thâm).

Trong số này, công ty Dobot đã vượt qua vòng xét duyệt, trong khi hai doanh nghiệp còn lại vẫn đang ở giai đoạn trả lời các câu hỏi của cơ quan quản lý.

Việc IPO của Unitree Robotics (Vũ Thụ) – doanh nghiệp được xem là “cổ phiếu robot hình người đầu tiên” của Trung Quốc – được cho là một trong những yếu tố khiến giới quản lý chú ý hơn tới rủi ro định giá quá cao và bong bóng của ngành.

Ngày 19/8, trong phiên giao dịch đầu tiên sau khi lên sàn, giá đóng cửa của cổ phiếu Unitree tăng tới 460% so với giá phát hành. Tuy nhiên, sau đó giá cổ phiếu liên tục lao dốc không phanh. Tính đến 20/9, giá đã giảm tới 39% so với mức đóng cửa trong ngày giao dịch đầu tiên.

Diễn biến tăng sốc rồi điều chỉnh mạnh của Unitree đang trở thành một ví dụ điển hình cho sự biến động của nhóm cổ phiếu robot hình người, trong bối cảnh kỳ vọng về triển vọng thương mại hóa công nghệ này tăng nhanh nhưng khả năng tạo doanh thu và lợi nhuận bền vững của nhiều doanh nghiệp vẫn chưa được chứng minh đầy đủ.

Một thống kê cập nhật đến tháng 8/2026 của Tianyancha cho thấy con số đã vượt 1,165 triệu doanh nghiệp robot liên quan. Riêng từ đầu năm 2026 đã có khoảng 144.000 doanh nghiệp liên quan đến robot đăng ký mới.

Theo Worldjournal