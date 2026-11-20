Nhà phát triển chatbot Claude đã phát hành 980 triệu cổ phiếu với giá 83 USD/cổ phiếu, cao hơn khoảng giá dự kiến ban đầu 70-78 USD. Thương vụ đưa định giá ban đầu của Anthropic lên khoảng 1.500 tỷ USD, vượt kỷ lục IPO trước đó của SpaceX.

Trong phiên giao dịch đầu tiên, cổ phiếu Anthropic, mã ANT, mở cửa ở mức 111,50 USD, tăng hơn 34% so với giá IPO, có thời điểm đẩy vốn hóa doanh nghiệp vượt 2.000 tỷ USD.

Tuy nhiên, đà tăng thu hẹp về cuối phiên, với cổ phiếu đóng cửa ở mức 97,17 USD, cao hơn 17% so với giá phát hành, tương ứng mức định giá khoảng 1.750 tỷ USD.

Anthropic trở thành một trong những doanh nghiệp AI tiên phong đầu tiên niêm yết đại chúng, trong bối cảnh cuộc đua phát triển mô hình AI ngày càng tốn kém.

Nguồn vốn huy động sẽ giúp doanh nghiệp mở rộng hạ tầng tính toán, phát triển công nghệ và tăng sức cạnh tranh với OpenAI, Google.

Giới phân tích xem thương vụ này là phép thử quan trọng đối với niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng AI, giữa những lo ngại về định giá cao và chi phí đầu tư khổng lồ.