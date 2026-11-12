IPO của Anthropic có thể thu hút lượng mua kỷ lục từ các nhà đầu tư cá nhân

Dựa trên phân tích về hoạt động của nhà đầu tư cá nhân trong các ngày niêm yết cùng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai trước IPO trên nền tảng Hyperliquid, Vanda Research dự báo lượng mua ròng từ nhóm nhà đầu tư này trong đợt IPO của Anthropic sẽ đạt khoảng 250 triệu USD. Đây là con số cao gấp đôi mức kỷ lục 118 triệu USD mà các nhà đầu tư cá nhân từng đổ vào đợt IPO của SpaceX.

Hợp đồng tương lai trước IPO là một loại công cụ phái sinh được giao dịch trên các sàn như Hyperliquid và Coinbase, cho phép các nhà giao dịch đặt cược vào định giá của các công ty tư nhân. Dù không liên kết trực tiếp với cổ phiếu thực tế, giá của các hợp đồng này được xác định dựa trên mức định giá gần nhất mà công ty công bố trước thềm IPO.

Theo số liệu từ Vanda Research, kể từ năm 2024 đến nay, chỉ có 6 mã cổ phiếu thu hút lượng mua từ nhà đầu tư cá nhân vượt mốc 250 triệu USD trong một ngày.

Anthropic đang đặt mục tiêu định giá lên tới 1.400 tỷ USD trong đợt IPO này, với cổ phiếu dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch trên sàn Nasdaq.