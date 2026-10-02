iPhone sắp có tính năng tự khóa thiết bị khi bị đánh cắp

Lớp bảo vệ này làm được những gì?

Theo 9to5Mac, các đoạn mã được phát hiện trong bản thử nghiệm iOS 27.2 beta 2 cho thấy Apple vẫn đang phát triển một tính năng nội bộ có tên AutoLock. Đây là cơ chế được thiết kế để nhận diện những dấu hiệu bất thường có thể xảy ra khi iPhone bị giật khỏi tay người dùng.

Apple đang phát triển tính năng có tên là AutoLock. Ảnh minh họa

Điểm đáng chú ý của AutoLock là iPhone có thể chủ động phản ứng trước một tình huống mất quyền kiểm soát thiết bị, thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào thao tác của chủ máy. Theo phân tích mã thử nghiệm, hệ thống có thể xem xét nhiều tín hiệu đồng thời. Trong đó có gia tốc đột ngột phù hợp với chuyển động khi điện thoại bị giật, Apple Watch ghép đôi không thể kết nối trong một khoảng thời gian, mất kết nối mạng kéo dài hoặc iPhone ở trạng thái mở khóa lâu hơn mức bình thường.

Việc kết hợp nhiều tín hiệu cho thấy Apple không đơn thuần dựa vào cảm biến chuyển động để xác định một vụ cướp. Một cú chạy, làm rơi điện thoại hay thao tác mạnh với thiết bị cũng có thể tạo ra gia tốc bất thường. Vì vậy, hệ thống cần thêm các dấu hiệu khác để tăng khả năng phân biệt giữa sử dụng thông thường và tình huống bị giật.

Mã nguồn được phát hiện cũng cho thấy Apple đang tính đến khả năng khóa nhầm. Những yếu tố như xác thực sinh trắc học thành công, vị trí quen thuộc hoặc một số hoạt động của ứng dụng đang mở có thể được sử dụng để ngăn việc tự động khóa trong những trường hợp không phải trộm cắp.

AutoLock hiện vẫn là tính năng đang được phát triển. Apple chưa công bố chính thức và chưa cung cấp cho người dùng dưới dạng một tùy chọn có thể bật trong iOS 27.2 beta 2. Do đó, chưa có cơ sở để khẳng định thời điểm tính năng này sẽ xuất hiện trên iPhone thương mại hoặc liệu Apple có đưa nó vào phiên bản iOS chính thức hay không.

Nếu AutoLock được triển khai, tính năng này sẽ bổ sung cho hệ thống Stolen Device Protection - Bảo vệ thiết bị khi bị đánh cắp, vốn đã có trên iPhone từ iOS 17.3. Cơ chế hiện tại tập trung vào việc ngăn kẻ gian chiếm quyền kiểm soát tài khoản và dữ liệu ngay cả khi chúng biết mật mã mở khóa iPhone. Khi thiết bị ở ngoài những địa điểm quen thuộc, một số thao tác nhạy cảm buộc phải xác thực bằng Face ID hoặc Touch ID, không thể sử dụng mật mã thay thế.

Những thao tác được bảo vệ bao gồm truy cập mật khẩu và passkey lưu trong iCloud Keychain, xóa toàn bộ dữ liệu, tắt Chế độ mất và một số thao tác liên quan đến tài khoản Apple. Với những thay đổi bảo mật quan trọng như đổi mật khẩu tài khoản Apple, thay đổi mật mã hoặc tắt Find My, hệ thống có thể yêu cầu một khoảng thời gian trì hoãn trước khi cho phép hoàn tất.

Apple phát triển cơ chế này trong bối cảnh phương thức trộm iPhone nhắm vào mật mã mở khóa của người dùng ngày càng phổ biến. Khi kẻ gian biết được mật mã, nguy cơ không chỉ dừng ở việc mất chiếc điện thoại mà còn có thể mở rộng sang tài khoản, dữ liệu cá nhân và các dịch vụ tài chính. Từ iOS 26.4, Stolen Device Protection được thiết lập mặc định trên iPhone, thay vì yêu cầu người dùng chủ động kích hoạt như trước đây.

Có thực sự hiệu quả?

Nó có thể giảm đáng kể rủi ro sau khi điện thoại bị giật, nhưng không phải cơ chế chống trộm tuyệt đối. Nếu tính năng hoạt động đúng như những gì được phát hiện trong iOS thử nghiệm, lợi ích lớn nhất là rút ngắn khoảng thời gian kẻ gian có thể lợi dụng một chiếc iPhone đang mở khóa. Thay vì nạn nhân phải tự nhận ra điện thoại đã mất, tìm thiết bị khác để khóa máy, kẻ gian có thể phải đối mặt với cơ chế khóa tự động ngay sau vụ giật.

iPhone có thể chủ động phân tích các dấu hiệu bất thường để quyết định khóa thiết bị. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào khả năng nhận diện chính xác hành vi. Điện thoại có thể bị rơi, bị kéo mạnh khỏi tay trong một tình huống bình thường hoặc mất kết nối Apple Watch mà không phải do trộm. Vì vậy, việc Apple kết hợp nhiều tín hiệu và bổ sung cơ chế chống nhận diện nhầm là yếu tố quan trọng.

Đặc biệt, lớp bảo vệ này không ngăn được việc chiếc iPhone bị lấy khỏi tay. Nó cũng không đảm bảo thiết bị sẽ được tìm lại. Chức năng chính của nó là hạn chế hậu quả bảo mật sau khi sự việc xảy ra.Apple hiện vẫn chưa công bố chính thức thời điểm AutoLock sẽ được phát hành rộng rãi, vì vậy những thông tin về cách hoạt động và khả năng triển khai cuối cùng có thể tiếp tục thay đổi.

Với Apple, AutoLock cho thấy xu hướng bảo mật trên smartphone đang chuyển từ mô hình "người dùng phát hiện rồi xử lý" sang "thiết bị chủ động phát hiện và phản ứng". Nếu được đưa lên iPhone chính thức, AutoLock có thể trở thành lớp phòng vệ đầu tiên xuất hiện ngay trong khoảnh khắc thiết bị bị giật khỏi tay. Sau đó, các cơ chế như Stolen Device Protection tiếp tục hạn chế khả năng kẻ gian truy cập dữ liệu và thay đổi những thiết lập bảo mật quan trọng.