iPhone gập lần đầu ra mắt, người dùng Việt đón nhận ra sao?

Háo hức chờ iPhone gập dù vừa mua iPhone mới

Sự xuất hiện của mẫu iPhone gập đầu tiên đánh dấu một thay đổi đáng chú ý trong thiết kế điện thoại của Apple. Không chỉ quan tâm đến cấu hình hay màu sắc, người dùng còn chờ đợi cách thiết kế màn hình gập mang lại trải nghiệm khác biệt so với những dòng iPhone truyền thống.

Chị M. tại TP.HCM - một khách hàng đặt cọc sản phẩm từ sớm, cho biết dù mới mua iPhone 18 Pro cách đây không lâu, chị vẫn háo hức chờ đón mẫu iPhone gập này.

Việc tiếp tục quan tâm đến sản phẩm mới cho thấy sức hút của những thay đổi về thiết kế, nhất là với người dùng đã quen thuộc với hệ sinh thái iPhone. Với chị M., sự háo hức không chỉ đến từ việc sở hữu một thiết bị mới mà còn từ mong muốn trực tiếp trải nghiệm kiểu thiết kế gập lần đầu xuất hiện trên dòng iPhone.

Tâm lý chờ đợi này cũng phản ánh sự quan tâm của một bộ phận người dùng công nghệ đối với những sản phẩm có cách sử dụng khác biệt, bên cạnh nhu cầu nâng cấp điện thoại theo chu kỳ thông thường.

Dự kiến bàn giao 1.800 máy trong ngày

Theo ông Đoàn Văn Hiểu Em - CEO Điện Máy Xanh, trong buổi sáng ngày bàn giao (23/10), hệ thống dự kiến giao 200 máy cho nhóm khách hàng VIP. Tổng số máy dự kiến được giao trong ngày khoảng 1.800 chiếc.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em - CEO Điện Máy Xanh công bố giây phút ra mắt và bàn giao iPhone Duo

Đáng chú ý, theo thống kê đơn đặt hàng được ông Hiểu Em chia sẻ, phiên bản dung lượng 256GB chiếm khoảng 60% tổng đơn, trong khi màu trắng chiếm khoảng 70%. Đây là hai lựa chọn nổi bật trong đợt đặt hàng đầu tiên.

Hoạt động tiếp nhận đặt cọc và bàn giao sản phẩm diễn ra tại hệ thống bán lẻ gồm Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh và TopZone, tạo điều kiện để khách hàng tiếp cận thiết bị thông qua các kênh mua sắm quen thuộc.

Số lượng máy dự kiến bàn giao trong ngày cùng tỷ lệ lựa chọn về dung lượng và màu sắc là những dữ liệu ban đầu cho thấy mức độ quan tâm của người dùng đối với sản phẩm mới.

Thiết kế gập mở - khác biệt lớn nhất

Điểm khác biệt lớn nhất của mẫu iPhone Duo nằm ở thiết kế gập mở, kết hợp màn hình ngoài phục vụ các thao tác thường ngày với màn hình bên trong có diện tích hiển thị lớn hơn khi mở máy.

Theo thông tin giới thiệu sản phẩm trong tài liệu cung cấp, màn hình ngoài có kích thước 5,4 inch. Khi mở ra, thiết bị sở hữu màn hình bên trong lớn hơn 50% so với màn hình iPhone 18 Pro Max, hướng đến nhu cầu xem nội dung, chơi game và xử lý nhiều tác vụ.

Thiết kế này cũng đặt ra cách tiếp cận mới đối với trải nghiệm sử dụng điện thoại: người dùng có thể giữ thiết bị ở trạng thái gập khi cần sự gọn nhẹ, sau đó mở rộng màn hình khi xem nội dung hoặc làm việc.

Bên cạnh thiết kế, sản phẩm được giới thiệu với chip A20 Pro, hệ điều hành iOS 27 và các tính năng Apple Intelligence. Hệ thống camera gồm camera chính 48MP Fusion Main, camera góc siêu rộng 48MP Fusion Ultra Wide và camera trước Center Stage.

Những thông tin này góp phần lý giải sự quan tâm của người dùng đối với mẫu máy mới. Với những khách hàng đã sở hữu iPhone đời gần đây như chị M., sức hấp dẫn của sản phẩm không nhất thiết nằm ở nhu cầu thay thế chiếc điện thoại đang sử dụng, mà còn ở sự tò mò trước một thiết kế khác biệt.

Việc bàn giao những chiếc iPhone gập đầu tiên tại Việt Nam vì vậy không chỉ là thời điểm khách hàng nhận sản phẩm đã đặt trước, mà còn mở đầu cho quá trình người dùng trực tiếp trải nghiệm và đánh giá một hướng thiết kế mới của dòng điện thoại này.