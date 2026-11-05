iPhone Duo xuất hiện thêm lỗi mới khiến người dùng hoang mang

Bản lề iPhone Duo phát ra tiếng động lớn rồi màn hình trở lại bình thường

Nếu cảm thấy có lực cản bất thường khi mở iPhone Duo, người dùng được khuyến cáo nên gập máy lại và nhanh chóng mang đến cửa hàng Apple để kiểm tra. Trên các diễn đàn trực tuyến đã xuất hiện nhiều chia sẻ về tình trạng bản lề bị cứng khi mở. Đáng lo ngại hơn, nếu tiếp tục dùng lực mạnh để mở máy, thiết bị có thể phát ra tiếng động lớn, sau đó màn hình gập bên trong bị nứt vỡ.

iPhone Duo tiếp tục bị phản ánh những vấn đề liên quan đến cơ chế bản lề. Ảnh: PhoneArena

Tuy nhiên, một diễn biến mới cho thấy câu chuyện về bản lề và chất lượng hoàn thiện của iPhone Duo vẫn chưa dừng lại. Trong một số trường hợp, thiết bị dường như có thể tự khắc phục sự cố sau khi phát ra tiếng động bất thường. Đây là hiện tượng khá khó hiểu, dù ít nhất kết quả cuối cùng không phải lúc nào cũng là một màn hình bị hỏng.

Một người dùng iPhone Duo gần đây đã chia sẻ trải nghiệm đáng chú ý về chiếc điện thoại của mình. Trước khi sự cố xảy ra, người này vẫn cố gắng sử dụng thiết bị như một chiếc smartphone thông thường, không quá lo lắng hay nâng niu quá mức, dù đã biết về hàng loạt trường hợp iPhone Duo bị hư hỏng được đăng tải trên mạng.

Vài ngày trước, chiếc iPhone gập của người này vô tình bị rơi xuống một mặt sàn cứng. Sau khi nhặt máy lên và thử mở màn hình, chủ nhân thiết bị lập tức cảm nhận được lực cản bất thường từ bản lề. Đây cũng chính là hiện tượng mà nhiều người dùng khác từng phản ánh kể từ khi iPhone Duo ra mắt.

Ban đầu, người này lựa chọn cách xử lý thận trọng: gập máy lại và bắt đầu lên kế hoạch mang thiết bị đến cửa hàng Apple để kiểm tra. Tuy nhiên, khoảng một giờ sau, họ quyết định thử mở chiếc iPhone Duo thêm một lần nữa.

Lực cản ở bản lề vẫn xuất hiện. Sau đó, một tiếng động lớn bất ngờ vang lên, đúng như những gì nhiều người dùng từng mô tả. Nhưng điều gây ngạc nhiên là khi màn hình được mở hoàn toàn, chiếc iPhone màn hình gập vẫn hoạt động bình thường.

Người dùng này thậm chí còn kiểm tra kỹ phần nếp gấp ở giữa màn hình để tìm dấu hiệu phồng lên, một trong những biểu hiện được cho là có thể xuất hiện trước khi màn hình iPhone Duo bị nứt. Tuy nhiên, không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào được phát hiện. Chiếc điện thoại dường như đã tự trở lại trạng thái hoạt động bình thường mà không cần sửa chữa.

Không phải chiếc iPhone Duo duy nhất gặp hiện tượng tự khắc phục lỗi

Điều khiến câu chuyện trở nên đáng chú ý là đây không phải trường hợp cá biệt. Sau khi trải nghiệm trên được chia sẻ, một số chủ sở hữu Duo khác cũng lên tiếng cho biết họ từng gặp tình huống tương tự với thiết bị của mình.

Một chiếc iPhone Duo bị người dùng phản ánh lỗi nứt sọc màn hình. Ảnh: Reddit

Theo những chia sẻ này, có vẻ một bộ phận bên trong cơ cấu bản lề của một số chiếc iPhone màn hình gập đã bị xê dịch khỏi vị trí ban đầu. Điều đó khiến bản lề hoạt động không trơn tru, tạo ra lực cản bất thường và tiềm ẩn nguy cơ làm nứt màn hình khi người dùng cố gắng mở máy.

Trong một số trường hợp, bộ phận bị lệch dường như có thể tự trở lại đúng vị trí sau khi người dùng tiếp tục thao tác. Khi đó, bản lề lại hoạt động bình thường và màn hình không xuất hiện hư hỏng rõ rệt.

Điều này đặt ra khả năng một số chiếc iPhone Duo gặp cùng dạng lỗi cơ học với những thiết bị đã bị nứt màn hình, nhưng mức độ sai lệch hoặc điều kiện tác động khác nhau khiến kết quả cuối cùng không giống nhau. Có thiết bị may mắn không bị hư hại nghiêm trọng, trong khi những chiếc khác lại xuất hiện vết nứt sau khi người dùng cố mở màn hình.

Dù vậy, không ít người cho rằng việc phải liên tục cẩn trọng với một chiếc điện thoại là điều khó chấp nhận. Người dùng mua smartphone để phục vụ công việc và giải trí, chứ không phải lúc nào cũng phải lo lắng liệu thao tác mở máy tiếp theo có khiến thiết bị bị hỏng hay không.

Đặc biệt, tâm lý bất an kéo dài có thể làm mất đi phần lớn sự hào hứng khi sở hữu một sản phẩm công nghệ mới, nhất là với thiết bị được quảng bá như bước đột phá trong lịch sử iPhone.

(Theo PhoneArena)