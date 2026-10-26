iPhone Duo xuất hiện loạt trường hợp bị nứt màn hình sau vài ngày sử dụng

iPhone Duo, mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple, bắt đầu đến tay khách hàng từ ngày 23/10. Tuy nhiên, ngay sau khi những chiếc máy đầu tiên được mở hộp, một số người dùng đã phản ánh tình trạng màn hình bên trong bị hư hỏng theo cách khá giống nhau.

Màn hình nứt theo đúng đường bản lề

Theo 9to5Mac, khoảng 10 trường hợp riêng biệt đã được ghi nhận trên các diễn đàn của người dùng iPhone Duo. Điểm đáng chú ý là các máy gặp vấn đề đều có biểu hiện tương tự: màn hình bên trong xuất hiện vết nứt dọc theo khu vực chính giữa, nơi có bản lề gập.

Sau đó, một vùng pixel nằm ngang trên màn hình có thể bị cố định ở trạng thái phát sáng màu trắng. Thời điểm xảy ra lỗi không giống nhau giữa các thiết bị. Một số người dùng cho biết máy chỉ hoạt động trong thời gian ngắn trước khi xuất hiện vấn đề, thậm chí có trường hợp màn hình bị hỏng ngay trong quá trình thiết lập iPhone Duo lần đầu.

Một người dùng cho biết chiếc iPhone Duo của họ gặp sự cố chỉ khoảng 3 giờ sau khi bắt đầu sử dụng. Trong một số trường hợp, người dùng mang máy trực tiếp đến Apple Store và được đổi thiết bị khác. Tuy nhiên, khách hàng mua máy thông qua nhà mạng có thể gặp khó khăn hơn nếu đơn vị bán không có sẵn máy thay thế.

Dù vậy, số trường hợp được ghi nhận hiện vẫn rất nhỏ so với tổng số iPhone Duo đã bán. Vì thế, chưa có cơ sở để khẳng định đây là lỗi phổ biến hoặc lỗi thiết kế ảnh hưởng đến toàn bộ dòng máy.

iFixit tìm thấy điểm đáng chú ý ở bản lề

Cùng thời điểm các phản ánh xuất hiện, iFixit đã tiến hành tháo máy để tìm hiểu cấu tạo bên trong iPhone Duo và khả năng liên quan đến những trường hợp màn hình bị nứt.

Phân tích của iFixit tập trung vào khu vực bản lề, đặc biệt là vị trí nơi khoảng trống dành cho cáp kết nối giao với phần hỗ trợ trung tâm của bản lề. Dựa trên mô hình 3D được dựng từ quá trình tháo máy, ảnh chụp CT và những hình ảnh màn hình bị hỏng do người dùng cung cấp, iFixit cho rằng đây có thể là khu vực tạo ra điểm chịu lực bất thường.

Theo giả thuyết được đưa ra, khi iPhone Duo đóng lại, một bộ phận hỗ trợ ở trung tâm bản lề có thể không hạ xuống đủ mức. Khi đó, màn hình gập có khả năng chịu áp lực tập trung tại một điểm, từ đó dẫn tới hư hỏng. Tuy nhiên, iFixit cũng chưa xác nhận đây là nguyên nhân chắc chắn của các trường hợp nứt màn hình.

Một số ý kiến trên mạng xã hội cho rằng cách người dùng tác động lực lên màn hình khi gập máy có thể liên quan. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng cho thấy thao tác này là nguyên nhân gây ra lỗi và Apple cũng chưa đưa ra hướng dẫn chính thức nào cho rằng người dùng cần tránh một cách gập cụ thể.

Đáng chú ý, iFixit vẫn đánh giá iPhone Duo có khả năng sửa chữa tương đối tốt so với các mẫu điện thoại gập khác. Thiết bị nhận điểm 5/10 về khả năng sửa chữa, mức cao nhất mà iFixit từng dành cho một smartphone màn hình gập. Dù vậy, màn hình bên trong và bản lề vẫn là những bộ phận khó sửa chữa nhất.

Một bộ phận bản lề bị hỏng trên iPhone Duo.

Apple chưa xác nhận nguyên nhân

Ở thời điểm hiện tại, Apple chưa xác nhận nguyên nhân khiến một số màn hình iPhone Duo bị nứt cũng như chưa công bố liệu có vấn đề sản xuất nào liên quan đến bản lề hay không.

Điều đáng lưu ý là những báo cáo đầu tiên xuất hiện chỉ vài ngày sau khi sản phẩm mở bán. Do đó, chưa thể xác định đây là lỗi cá biệt của một số thiết bị, vấn đề liên quan đến một lô sản xuất hay một điểm yếu trong thiết kế bản lề.

Với một sản phẩm hoàn toàn mới như iPhone Duo, số liệu từ vài ngày đầu chưa đủ để đánh giá độ bền của màn hình gập trên diện rộng. Cần thêm thời gian và dữ liệu từ lượng lớn thiết bị được sử dụng thực tế trước khi có thể đưa ra kết luận về mức độ phổ biến của vấn đề.