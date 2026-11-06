iPhone Duo vượt 260.000 lần gập trong bài kiểm tra độ bền, bản lề và nếp gấp vẫn ổn định

iPhone Duo, điện thoại gập đầu tiên của Apple, đã vượt mốc 260.000 lần gập liên tục trong bài kiểm tra độ bền với máy Fold-a-Phone. Theo quan sát từ quá trình thử nghiệm, cả bản lề lẫn nếp gấp màn hình vẫn duy trì trạng thái ổn định và chưa ghi nhận dấu hiệu xuống cấp đáng kể.

Độ bền của cơ chế gập luôn là mối quan tâm hàng đầu với người dùng và giới công nghệ khi đánh giá điện thoại màn hình gập. Vì vậy, dữ liệu từ một thử nghiệm kéo dài liên tục mang lại thông tin thực tế đáng chú ý về bản lề của iPhone Duo.

Fold-a-Phone: cỗ máy gập mở không nghỉ của CNET

Theo thông tin ghi nhận, CNET đã xây dựng hệ thống máy móc tùy chỉnh mang tên Fold-a-Phone để kiểm tra khả năng chịu lực của iPhone Duo. Máy thực hiện thao tác gập và mở liên tục 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần, xuyên suốt hơn một tuần qua.

Quá trình này được phát trực tiếp định kỳ trên YouTube để người dùng theo dõi tiến độ. Tính đến thời điểm kết thúc buổi phát trực tiếp gần nhất, thiết bị đã thực hiện hơn 260.000 lần gập.

Bản lề và nếp gấp: hai điểm yếu thường gặp đang trụ vững

Bản lề và vùng nếp gấp của màn hình là hai bộ phận chịu áp lực lớn nhất ở thiết kế gập. Với iPhone Duo, quan sát thực tế từ bài kiểm tra cho thấy cả hai vẫn ổn định sau hơn 260.000 lần gập, chưa có dấu hiệu xuống cấp đáng kể.

Tuy nhiên, kết quả này phản ánh thiết bị đang được thử nghiệm và đang trong quá trình theo dõi. Chưa có kết luận cuối cùng cho đến khi bài kiểm tra kết thúc.

Thông số đáng chú ý của chiếc iPhone gập đầu tiên

Để hình dung vì sao cơ chế gập được quan tâm đến vậy, dưới đây là một số thông số của iPhone Duo bản 256GB theo nguồn tin. Máy mở đặt trước từ 16/10/2026 và mở bán từ 23/10/2026, với hai màu Trắng Ánh Sao và Trời Đêm.

Thử nghiệm còn tiếp diễn đến ít nhất ngày 20/11

Đại diện đơn vị thực hiện cho biết quá trình kiểm tra sẽ được duy trì hàng ngày. Mốc thời gian dự kiến kéo dài ít nhất đến ngày 20 tháng 11, nhằm theo dõi kỹ hơn các biến đổi có thể xảy ra trên thiết bị sau chuỗi vận hành liên tục với cường độ cao.

Nhìn chung, mốc hơn 260.000 lần gập là tín hiệu tích cực về độ bền cơ chế gập của iPhone Duo. Các dữ liệu tiếp theo trong những tuần tới sẽ cho thấy rõ hơn khả năng chịu đựng của bản lề và màn hình. Thông tin trong bài được tổng hợp từ Gizmochina.