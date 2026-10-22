iPhone Duo vừa mở bán tại Việt Nam đã khan hàng, suất nhận sớm bị đội giá tới 20 triệu đồng

Sáng 23/10, iPhone Duo chính thức mở bán tại thị trường Việt Nam nhưng nhanh chóng rơi vào tình trạng khan hiếm nghiêm trọng. Nhiều người tiêu dùng không thể nhận thiết bị ngay trong đợt phát hành đầu tiên do toàn bộ suất giao sớm đã hết sạch chỉ sau vài phút mở cổng đăng ký từ tối 16/10. Trước bối cảnh nguồn cung nhỏ giọt, thị trường thứ cấp lập tức biến động khi các suất mua sớm bị đẩy giá chênh lệch từ 15 đến 20 triệu đồng so với mức niêm yết của hãng.

Lê Nhân