iPhone Duo vừa được giới thiệu, Galaxy Z Fold8 bán tăng 10%: Vì sao?

Giá bán, thời điểm mở bán và khác biệt về phần cứng được cho là những yếu tố khiến một bộ phận người dùng đang chờ iPhone Duo chuyển sang lựa chọn sản phẩm của Samsung.

Galaxy Z Fold8 ghi nhận doanh số tăng khoảng 10% tại Hàn Quốc trong một tuần sau khi iPhone Duo được giới thiệu Ảnh: Đoàn Thủy/Dân Trí

Theo Yonhap, doanh số Galaxy Z Fold8 tại Hàn Quốc trong tuần sau khi Apple giới thiệu iPhone Duo tăng khoảng 10% so với tuần liền trước.

Một nguyên nhân được ngành viễn thông Hàn Quốc đề cập là nhu cầu mua điện thoại gập vốn bị trì hoãn để chờ Apple ra mắt sản phẩm mới.

Sau khi iPhone Duo được công bố, một bộ phận người dùng đã chuyển sang Galaxy Z Fold8 thay vì tiếp tục chờ sản phẩm của Apple. Trong đó, thời điểm mở bán là yếu tố đáng chú ý.

Apple giới thiệu iPhone Duo ngày 9-9 theo giờ Mỹ. Theo Apple, sản phẩm bắt đầu cho đặt trước từ ngày 16-10 và bán ra từ ngày 23-10. Như vậy, người dùng muốn sở hữu ngay một mẫu điện thoại gập tại thời điểm này có thể lựa chọn Galaxy Z Fold8 thay vì chờ iPhone Duo.

Tại Hàn Quốc, iPhone Duo phiên bản 256 GB có giá 3,29 triệu won, trong khi Galaxy Z Fold8 256 GB có giá khoảng 2,278 triệu won. Chênh lệch lên tới hơn 1 triệu won. Với phiên bản iPhone Duo 2 TB, mức giá được Apple công bố tại thị trường này là 5,09 triệu won.

iPhone Duo được giới thiệu. Ảnh: Đoàn Thủy/Dân Trí

Khoảng cách này lớn hơn đáng kể so với thị trường Mỹ, nơi hai phiên bản 256 GB chỉ chênh nhau khoảng 100 USD. Vì vậy, cùng một phân khúc điện thoại gập cao cấp nhưng người tiêu dùng Hàn Quốc phải cân nhắc mức chi phí cao hơn nếu lựa chọn iPhone Duo.

Bên cạnh giá, khác biệt về thiết kế và phần cứng cũng được đưa vào so sánh. Theo Yonhap, iPhone Duo nặng 254 g và dày 11,3 mm khi gập. Trong khi đó, Galaxy Z Fold8 nhẹ hơn 53 g và mỏng hơn 0,7 mm. Với điện thoại gập, trọng lượng và độ dày là những yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm mang theo và sử dụng hàng ngày.

Khả năng tận dụng màn hình lớn cũng có khác biệt. iPhone Duo hỗ trợ cách sử dụng đa nhiệm theo dạng chia đôi màn hình, trong khi Galaxy Z Fold8 có thể chia màn hình để sử dụng tối đa 3 ứng dụng cùng lúc.

Samsung giới thiệu Galaxy Z Fold8 từ ngày 22-7-2026. Theo thông tin của Samsung, thiết bị có màn hình ngoài 5,5 inch và màn hình chính 7,6 inch, trọng lượng 201 g; máy được thiết kế lại theo hướng rộng hơn, ngắn hơn và nhẹ hơn các thế hệ Fold trước.

Diễn biến tại Hàn Quốc cho thấy việc Apple bước vào thị trường điện thoại gập chưa ngay lập tức khiến người dùng chuyển sang iPhone Duo. Ngược lại, sự xuất hiện của sản phẩm mới dường như đã khiến những khách hàng đang cân nhắc điện thoại gập đưa hai mẫu máy lên bàn cân rõ ràng hơn.

Samsung trước đó cũng công bố dòng Galaxy Z8 đạt kết quả tích cực tại châu Âu, với doanh số kết hợp Galaxy Z Fold8 và Fold8 Ultra tăng 50% so với Galaxy Z Fold7 kể từ khi mở bán.